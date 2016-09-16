Путин переложил вину за оккупацию Крыма на Украину

Владимир Путин считает, что аннексия Крыма путем проведения нелегитимного псевдореферендума не противоречит уставу ООН. Об этом он заявил во время саммита СНГ в ответ на требование главы украинской делегации Николая Дорошенко лишить РФ председательства в Союзе из-за оккупации Крыма и поддержки боевиков на Донбассе, передает "РБК".

"Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом, — результат противоправных действий определенных политических сил в Украине, которые довели дело до государственного переворота. Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН", — заявил Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.