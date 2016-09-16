Путин переложил вину за оккупацию Крыма на Украину
Российский лидер утверждает, что "присоединение" Крыма "полностью соответствует" международному праву.
Владимир Путин считает, что аннексия Крыма путем проведения нелегитимного псевдореферендума не противоречит уставу ООН. Об этом он заявил во время саммита СНГ в ответ на требование главы украинской делегации Николая Дорошенко лишить РФ председательства в Союзе из-за оккупации Крыма и поддержки боевиков на Донбассе, передает "РБК".
"Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом, — результат противоправных действий определенных политических сил в Украине, которые довели дело до государственного переворота. Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН", — заявил Путин.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.