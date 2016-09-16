Из твиттера Медведева исчезло сообщение о не окончательно российском Крыме
Из твиттер-аккаунта российского премьер-министра Дмитрия Медведева исчезло сообщение со словами «Крымский мост соединит полуостров с Россией, и Крым окончательно станет нашим».
Об этом пишет российское интернет-издание «Медуза».
Пост в твиттере с фотографиями пребывания в Крыму Медведева и президента Владимира Путина был опубликован в 19:39 по киевскому времени 15 сентября (копия из кэша Google). К 22:05 сообщение исчезло, а на его месте появилось новое с теми же фотографиями и текстом «Крымский мост соединит полуостров с остальной частью страны».
Крымский мост соединит полуостров с остальной частью страны pic.twitter.com/A7g2tVgL4a— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 15 сентября 2016 г.
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Некоторые активные пользователи соцсети вечером 15 сентября сообщили, что были забанены в аккаунте Дмитрия Медведева. Среди них оказался, в частности, Георгий Албуров - работник российского Фонда борьбы с коррупцией, который обнародовал в этот день расследование о тайной даче Медведева в Ивановской области. Албуров, как и другие забаненные Медведевым пользователи, сообщал в твиттере об этой даче.
15 сентября 2016 г.