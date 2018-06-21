Может ли Верховная Рада принимать законы после роспуска?

БЮТ уже второй день блокирует трибуну, предостерегая Верховную Раду от принятия законов, которые бы обеспечивали выполнение указа Президента о досрочных выборах. Законодатели отдельных политсил занимают полярные позиции относительно того, может ли Верховная Рада вообще принимать законы после роспуска? (В том числе и изменения в Бюджет, касающиеся финансирования досрочных выборов). Можно ли провести выборы без необходимой строки их финансирования в Бюджете и нового реестра избирателей? Об этом УНИАН спросил экспертов...

Александр Барабаш, эксперт по избирательному праву: ВСЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ПОЛНОМОЧНЫ ДО ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ Ну, не может быть такого, чтобы не было Верховной Рады! Полномочия прекращаются в день открытия первой сессии новоизбранного парламента. И другой нормы в Конституции нет. Это статья 90, часть первая, универсальная норма.

То, что Рада теперь не может принимать законы, - это позиция Президента, которую он занял еще после прошлогоднего прекращения полномочий Верховной Рады. Но нигде не написано отдельно, когда именно прекращаются полномочия парламента. И то, что первый день сессии нового парламента делает неполномочным старый парламент, это правильный принцип. Он действует, кстати, для всех органов власти. Кабинет министров, ушедший в отставку, исполняет обязанности до формирования нового кабинета. Полномочия Президента, даже если он переизбран на очередных выборах, прекращаются, когда он передает их преемнику. Политики заблудились в двух соснах, но кому-то выгодно найти зацепку, чтобы был неполномочный парламент. И, кстати, существует норма, согласно которой полномочия народных депутатов прекращаются одновременно с полномочиями Верховной Рады. Даже в прошлом году, когда фракции сдали мандаты, Верховная Рада была полномочной, и депутаты Украины получали зарплату вплоть до вступления в силу полномочий новоизбранных депутатов. На самом деле, по жизни все придерживаются этой нормы, но кто-то затеял этот скандал, неизвестно для чего.

Без закона об изменениях в госбюджет невозможно провести выборы, строка о финансировании выборов - это санкция на расходование средств. Если такой санкции нет, то расходование средств - это просто преступление, за что даже предусмотрена уголовная ответственность.

А что касается государственного реестра избирателей... Состояние избирательного закона не только позволяет, а даже обязывает провести выборы без государственного реестра, но по правилам формирования государственного реестра. 1 июня 2007 года внесением соответствующей поправки был предложен механизм. Он предусматривает, что составление списков избирателей для внеочередных выборов депутатов осуществляется с использованием основных механизмов и процедур, определенных Законом Украины "О Государственном реестре избирателей", в порядке и с особенностями, установленными этой статьей. Составление списков избирателей на обычных избирательных участках осуществляется рабочими группами учета избирателей, которые образуются районными, районными государственными администрациями, исполнительными органами городских советов.

Поэтому, поправка относительно реестра избирателей просто предусматривает создание рабочих органов для формирования списка избирателей. Выборы вполне можно проводить и без наличия государственного реестра.

Сергей Кальченко, эксперт по избирательному законодательству: ВИДИМ КОНКУРЕНЦИЮ РАЗНЫХ НОРМ

Я хотел бы почитать заключение Конституционного суда по этому вопросу. Потому что когда говорят, что полномочия народного депутата прекращаются в тот день, когда вступает в полномочия новоизбранная Верховная Рада - это на сто процентов отвечает Основному Закону. А что касается полномочий парламента, я бы так однозначно не сказал. Потому что здесь видим конкуренцию разных норм. Потому что с одной стороны, в этом содержание указа – полномочия Рады прекращены, все – орган не полномочен, с другой стороны, действуют нормы финансовой дисциплины: правительство выполняет бюджет, и там ничего нет о статье расходов на выборы. Действительно, правительство не может вот так взять и дать деньги. Но может ли Рада дать деньги, когда уже есть опубликованный указ - тут вопрос. Я не брал бы на себя ответственность отстаивать правильность какой-то позиции. Я просто бы воздержался, пока КС не скажет свою позицию относительно ситуации, или как действовать правительству в ситуации, когда появляются непредвиденные расходы (потому что возможна ситуация, когда соответствующие изменения в бюджет не будут набирать необходимого количества голосов). Думаю, что необходимость получить такое объяснение Конституционного суда возникла еще в прошлом году после указа Президента. Тогда же Янукович говорил: а у нас нет денег. Действительно, здесь есть конкуренция норм, госбюджета, финансового законодательства и избирательного. Какая норма имеет преимущество – не знаю. И не знаю, кто возьмет ответственность сказать...

Ирина Красина, академик Академии политических наук, доктор политических наук: ПОСЛЕ УКАЗА РЕШЕНИЯ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ

После указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады решения на пленарных заседаниях парламента принимать нельзя. Деятельность народных депутатов не прекращается, они остаются в своем статусе, могут обсуждать какие-то вопросы в комитетах, фракциях, но принимать решение общеобязательные, имеющие законодательный статус, Верховная Рада сейчас не может. Парламент уже не может принимать никаких законодательных актов, в том числе по финансированию избирательной компании, изменениям в избирательное законодательство. Поскольку было принято решение о прекращении полномочий ВР без предыдущих решений по финансированию выборов, то в таких случаях действует норма о финансировании выборов из резервного фонда Кабинета министров. Правительству следовало бы к субботе, 11 октября, принять соответствующее постановление о финансировании выборов.

Нет ничего страшного в том, что действующий закон о выборах содержит требование о проведении выборов по Государственному реестру избирателей, который до сих пор не создан.

Выборы проводятся по спискам избирателей... Нового действующего реестра еще не существует, изменения к законодательству принять нельзя. И поскольку выборы досрочные, они будут проводиться, как и в прошлом году, когда не было реестра.

Игорь Колиушко, директор центра политико-правовых реформ: ЗАКОНОДАТЕЛИ ДЕМОНСТРИРУЮТ ФОКУС С РАЗВЕДЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА И ДЕПУТАТОВ...

Верховная Рада может принимать законы после указа о прекращении полномочий. Я руководствуюсь статьей 81 Конституции Украины. В ней сказано, что полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины в день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва. То, что Президент согласно статьи 90 Конституции имеет право прекращения полномочий Верховной Рады, это не значит, что он прекращает полномочия немедленно, с момента опубликования указа. Это значит, что выборы проводятся досрочно, и соответственно Верховная Рада работает не пять лет, а до прихода новых депутатов. Еще один фокус у нас применяют - разводят понятия. Дескать, полномочия народных депутатов Верховной Рады продолжаются, а полномочия Верховной Рады уже не действуют. Ну это, мне кажется, такой уже фокус, который не имеет ничего общего с правом...

Что касается бюджета, то жить без бюджета можно, а профинансировать выборы – нет.

Опрашивали Маша Мищенко, Елена Гитлянская