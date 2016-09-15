Посол объяснил, почему боевики "ЛНР" не могут открыть свое диппредставительство в Австрии
Австрия не признает боевиков контролируемой Россией террористической организации «ЛНР», а потому они не могут открыть диппредставительство в этой стране.
Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.
"МИД Австрии заявляет, что самопровозглашенная "ЛНР" не признается Австрией и не может открыть дипломатическое/консульское представительство", - написал украинский дипломат.
МИД Австрии: "Самопровозглашенная "ЛНВ" не признается Австрией и не может открыть в Австрии дипломатического/консульского представительства".— olexander scherba (@olex_scherba) September 15, 2016
Напомним, 9 сентября в так называемой ЛНР заявили о намерении открыть "представительство" в Австрии.
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По словам одного из "депутатов Народного совета ЛНР", "представительство" будет заниматься информационно-просветительской деятельностью" и координировать доставку на оккупированную территорию Луганщины гуманитарной помощи. При этом возглавит ячейку якобы австрийский общественный деятель Альфред Альмедер.
Как сообщал УНИАН, 1 сентября российские СМИ объявили об открытии в чешской Остраве учреждения, названного "представительством ДНР".
Украина выразила протест Чехии через регистрацию "представительства ДНР".