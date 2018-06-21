Яценюк презентовал себя в Европе как независимый политик

Над Эвианом нависала тень опасной для демократии России... Яценюк хотел выглядеть европейским политиком... На него многие смотрят как на отдушину...

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк посетил Конференцию мировой политики, проходившую 6–8 октября во французском городке Эвиане. Это была получастная поездка спикера парламента, которую профинансировал фонд “Open Ukraine”. Яценюк летал во Францию рейсовым самолетом – без всякого сопровождения. Двое чиновников из его команды и несколько журналистов, в том числе от УНИАН, добирались отдельно: из-за политических событий в Украине Председатель ВР позже, чем планировалось, отбыл на конференцию и раньше покинул ее, пробыв там лишь один (первый) день.

Политики и эксперты собираются в Эвиане, чтобы обсудить проблемы мировой политики.

Формат пленарных сессий очень демократичен – они проходят в виде политических шоу, которые ведут известные журналисты, заседаний групп “по интересам”, бесед за ланчами и обедами, в кулуарах. В первый день работы форума в пленарном заседании приняли участие генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер, президент Европарламента Ханс-Герт Петтеринг, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ільвес, премьер-министр Кении Раила Амоло Одинга и другие важные лица. В другие дни на темы современной политики дебатировали президенты Сенегала, Хорватии, Монголии, Швейцарии, Сербии, премьер-министр Люксембурга. В рамках конференции 8 сентября должны были состояться закрытые переговоры президентов Франции Николя Саркози и России Дмитрия Медведева.

Больше всего говорили на конференции о глобальном экономическом кризисе, об ухудшении отношений между Россией и Западом, об энергетических проблемах, о ситуации на Кавказе, на Балканах, вокруг Ирана.

Президент Французского института международных отношений Тьерри де Монбриаль, выступившего организатором конференции, говорил о “коллапсе глобальной экономики”. Описывая мировой кризис, он провел параллель с 1920–1930-ми годами, которые отметились Большой депрессией и зарождением нацизма. Можно было прочитать намек на Россию, которая, нарушив сложившийся после Хельсинки европейский порядок летом 2008 года, постфактум пытается навязать новые правила Европе.

Тень опасной для западной демократии России нависала над Эвианом все время. Правда, четко артикулировать свое отношение к российско-грузинскому конфликту смог лишь Президент Эстонии – лидер страны, которая в отличие от Старой Европы, хорошо знает, что такое Россия. “В отношениях между Западом и РФ уже два с половиной месяца дыра, – сказал он, – а теперь (на Западе) предлагают продолжать бизнес с Россией, как будто ничего не случилось. А я говорю, как вы можете продолжать бизнес, как будто ничего не было?..” “Можем ли мы, – риторически спросил он, – строить (с Россией) новую европейскую архитектуру, не основанную на демократии?”

Даже генеральный секретарь НАТО запутался в собственном отношении к ситуации вокруг России, и на этом его поймал ведущий дебатов, колумнист газеты “Вашингтон пост” Джим Хогланд. Россия имеет свои интересы, и мы должны это учитывать, сказал главный натовец, словно оправдывая ее действия. Однако через несколько минут заявил, что Россия не должна была нападать на Грузию... Агрессию против Грузии и признание независимости Южной Осетии и Абхазии он скромно назвал “большой ошибкой” России.

Главное, что сейчас чувствуется в отношении к России, – это неприятия ее Европой как своей, равной. Россия теперь надолго будет оставаться чужой для европейцев, и в этом главное поражение Москвы в войне с Грузией.

Украина тоже не стала стопроцентно “своей”, но и чужой ее назвать сегодня нельзя. К нам относятся скорее как к трудному ребенку, которого еще нужно долго воспитывать, прививать хорошие манеры, приобщать к культуре, но не отворачиваться...

Украинский спикер имел возможность пообщаться с европейскими политиками в кулуарах, он также выступил на закрытых ланч-дебатах и на заседании рабочей группына тему «Будет ли Европейский Союз самодостаточным с 27-ю или большим числом стран-членов».

Яценюк, бесспорно, хотел выглядеть европейским политиком, откровенно и даже резковато выражал свою позицию. Говорил на вполне приемлемом английском, что уже немалое достижение как для представителя украинского политикума. Выступая на заседании рабочей группы, он пытался объяснить, что нестабильность украинской политики, которая вроде бы пугает Европу, не является чем-то уникальным – через такую нестабильность прошли многие европейские государства. Ведущий, редактор по вопросам международной политики газеты “Файненшл Таймз” Квентин Полати, сразу перебил украинского спикера: “Поставлю вам грубоватый вопрос: а вы сами на чьей стороне?” (то есть на стороне Ющенко или Тимошенко).

Яценюк сказал, что он где-то посередине, а точнее – независимый политик.

Именно такое впечатление он, очевидно, и хотел оставить в кругу европейских политиков.

Удалось ли ему это сделать? Возможно. Но в Европе, несомненно, хорошо знают цену “независимости” политики в Украине. Какая может быть независимость в очень непрочном государстве, зажатом между Европой и Азией?

Точнее было бы спросить Яценюка: на кого в мировой политике вы ставите – на Америку или Россию? Что бы он тогда ответил – если бы, конечно, был искренним? Вряд ли на Россию... Ставка на слабого – всегда проигрышная, и госпожа Тимошенко в этом очень скоро убедится. А если на запад? То это значило бы, что в нынешнем конфликте он поддерживает сторону Ющенко. “Независимая” ниша – “ни то ни сё” – уже занята Литвином, и места там очень немного.

...На Яценюка сегодня многие из разочарованных Юлей и Виктором смотрят как на отдушину, надеясь, что это именно тот политик, за которого не грех отдать свой голос на будущих парламентских или даже, – в далекой перспективе – президентских выборах. Говорят, его приемная только то и делает, что отвечает на звонки желающих записаться в его будущую партию. Сам Яценюк пока еще на лидера серьезной партии мало похож. Но это не имеет особого значения: украинцы всегда голосуют за символы, которые они приписывают партийным вождям, а не за реальных людей, которыми эти вожди являются. Символом чего должен стать господин Яценюк, пока еще неясно. Он, видимо, и сам еще этого не знает.

Владимир Ильченко, Эвиан

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