Ельченко - генсеку ООН: наблюдателей на российских псевдовыборах в Крыму ждут уголовные дела

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в ходе разговора с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, передает украинская миссия в Twitter.

"Ельченко Генсеку ООН: выборы в Госдуму России в Крыму незаконные, для наблюдателей - уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года.

РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

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10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины. МИД Украины выразил протест по поводу намерений провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе.

Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным. В МИД отметили, что голосование в российских диппредставительствах возможно исключительно после отказа от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из списков кандидатов в депутаты от российских партий, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные территории Украины.