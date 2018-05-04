Чем закончатся завтрашние консультации Президента?

Завтра Виктор Ющенко должен провести консультации относительно роспуска парламента. (Любопытно, что нигде четко не было сказано, что именно за встречи и консультации пройдут, с кем, в каком формате).

Что значат завтрашние консультации: последний шанс для создания коалиции или процессуальная необходимость для объявления досрочных выборов. Если да, то на кого будет опираться Президент, составляя новый партийный список? Попадут ли туда представители пяти уважаемых партий, так отчаянно агитировавших за восстановление альянса Тимошенко и критикующих лидера собственной фракции? Все эти вопросы УНИАН поставил экспертам.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

УКАЗ - НЕ ЗАВТРА, SURPRISE IS SURPRISE…

Завтрашняя встреча - это последняя попытка создать коалицию. Её формат не свидетельствует о том, что речь идет о процессуальной необходимости. Процессуальная необходимость, которая открывает юридическую возможность для роспуска парламента, - это четко заявленные встречи Президента с лидерами парламентских фракций и руководством парламента. Завтра же пройдет ряд разноформатных встреч и, учитывая то, что в последние дни тщательно избегается слово "консультации" (речь идет именно о встречах), завтра из-под пера Президента не выйдет указ о досрочном прекращении полномочий ныне действующего парламента. У Президента есть желание выйти из кризиса с наименьшими потерями, ну а то, что гуляют-ходят-кружатся разные слухи, то это либо умело сделанная интрига, умело подогреваемый интерес к событию, либо свидетельство невротического состояния нашего политического сообщества. Представители последнего, кто с азартом, кто со страхом, кто с тревогой, ждут извещения о прекращении полномочий ныне действующего парламента. Слухи о якобы зарезервированных или перерезервированных бигбордах, эфирного времени в пользу Президента или его силы свидетельствуют, что это хорошо продуманная технология. Используется она, чтобы дата выхода указа была сюрпризом для политиков. Ну слишком все прямолинейно было бы: запустить слух, что Президент будет выступать по всем телеканалам и в это время действительно выходит Ющенко и оглашает указ. Ну это не в стиле нашей политики. Surprise is surprise, как говорят в американских блокбастерах и кинокомедиях.

Что касается будущего списка… У тех людей, которые возглавляют упомянутые вами партии, перспектива следующая: либо идти либо сдаваться к тому, кто примет. Поскольку вряд ли их Президент примет. Они переходят от папы к маме. Поменяли патриархат на матриархат. Часть из них окажется в блоке Тимошенко. А часть, это ведь известные политики, лидеры партий, пусть они под своими знаменами пойдут в Верховную Раду Украины. А чего они такие умные? Критикуют, качают права. Ну так, пожалуйста, ребята: партийный флаг вам в руки! И на беговую дорожку – стартовый пистолет уже поднят. Вперед…

Владимир Фесенко, глава правления Центра политических и прикладных исследований «Пента»:

ШАНС НА СОЗДАНИЕ КОАЛИЦИИ ЕСТЬ

Я не думаю, что завтрашняя встреча Президента с фракцией – консультация перед роспуском. (Я так понимаю, что пройдет встреча с собственной фракцией или же с руководителями политических партий, представленных во фракции).

Если в эти же дни, сегодня – завтра - послезавтра, после визита Ющенко в Италию состоятся еще такие же встречи Ющенко со спикером парламента и лидерами фракций, тогда это можно рассматривать, как консультации перед возможным роспуском. Но два вопроса, которые завтра будут обсуждаться: стратегия и тактика коалиционных переговоров с БЮТ, и вопрос, в каком формате принимать участие в выборах, если все-таки они состоятся. Шанс на создание коалиции есть. Не знаю, последний он или предпоследний. Но может сложится ситуация, в которой, перефразируя Троцкого, ни мира, ни войны, ни старой, ни новой коалиции, но парламент пока не распускать. И Президент, и фракция НУ-НС могут выступать по отношению к БЮТ со все новыми требованиями. И все будет зависеть от того, насколько БЮТ будет оставаться покладистыми. Будет ли он идти на дальнейшие уступки президентской стороне. И на какие именно уступки. Не знаю, какой именно период времени (несколько дней или несколько недель) парламент сможет работать в таком бескоалиционном формате. Де факто какое-то время БЮТ и НУ-НС сможет существовать, работать, голосовать совместно за те или иные законодательные инициативы Президента, правительства, но де-юре коалиция будет находиться в переговорном процессе. И если их отношения опять расстроятся (либо не удастся договориться о грузинской резолюции, либо о законодательной повестке дня, либо не удастся оформить новое соглашение), то тогда будет заявлено, что коалиционные переговоры завершились безрезультатно. А Президент скажет: я дал еще время на последний шанс (на восстановление коалиции), его не удалось реализовать, придется распускать парламент.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

РЕЧЬ ИДЕТ О РАЗГРОМЕ ПАРЛАМЕНТА…

Запланировано на завтра и то, и другое: встреча со своей фракцией (непонятно зачем) и консультации на предмет роспуска. Речь идет о реализации плана Ющенко по разгрому парламента, и он последовательно идет к своей цели. Шансов на создание коалиции - никаких, поскольку он явно дал понять, что коалиция возможна лишь в случае, если Тимошенко перестанет быть премьер-министром. Тимошенко на это не пойдет…

Андрей Ермолаев, директор центра социально-политических исследований «София»:

ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА БУДЕТ ВАЖЕН САМ ФАКТ ОГЛАШЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ…

Я думаю, что завтрашние консультации - это та формальная норма, которую желает выполнить Президент для того, чтобы окончательно оформить право на решение о роспуске парламента. Вопрос в другом: будет ли он применять это право. Я не исключаю, что у нас повторится история 2006 года. Когда, получив и оформив процедурно право на такое решение, Президент тянул резину и сам планировал выгодные сроки. В любом случае, завтрашние консультации - окончательный шаг по оформлению права на роспуск парламента. Я также не исключаю того, что не сработают превентивные меры фракций по неучастию в консультациях. По всей видимости, для Президента будет важен сам факт оглашения консультаций. И если хотя бы одна сила придет на них, то Президент будет трактовать консультацию, как произошедшее событие. А все, кто проигнорировал, то это их проблема. Придут ли представители фракций на завтрашние встречи, неизвестно. Думаю, что как раз сегодня это станет предметом обсуждения внутри фракций. А если же это формальный акт перед обнародованием указа, то неважно, кто там будет. Даже если придет всего одна президентская партия, то консультации будут считаться состоявшимися.

Что касается будущих партийных списков для президентской силы, то думаю, что Наша Украина и Единый Центр будут главными учредителями партийного списка. И только сейчас стало очевидным, почему такое значение придавалось паблисити сотрудникам Секретариата. Думаю, что многие известные имена сотрудников Секретариата станут неотъемлемой частью списка и будут выполнять роль публичных политиков, омолодивших команду Президента. Из бывшего состава НУ-НС появится еще, как минимум, два предвыборных проекта. Имеют шанс на самостоятельную игру и нацдемы, и бывшая Правица, попробует сыграть игру Луценко. Но я думаю, что Президент постарается избежать ошибок 2007 года, и будут еще как минимум один-два спойлера, которые позволят ему в следующем парламенте вести плодотворные переговоры о новой коалиции. Президенту нужна лояльная коалиция. Поэтому важен фактор времени, чтобы раскрутить свои новые проекты…

А что касается упомянутых вами пяти партий, то они выполнили имиджевую функцию – показали, как все сложно в Нашей Украине, но говорить о них, как о серьезных политиках и о их партиях, думаю, что не стоит. Думаю, что для Виктора Ющенко они уже вычеркнуты из списка.

Опрашивала Маша Мищенко