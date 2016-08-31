Порошенко: запуск е-декларирования станет "революционным шагом"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несомненно, запуск электронного декларирования – это революционный шаг, который навсегда разделит систему государственной службы на времена «до» и «после» его введения. Сегодня всем очевидно, что проблемы со стартом электронного декларирования носили сугубо технический характер, но будут расследованы с участием международных экспертов и общественности", - отметил Порошенко.

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При этом он заверил, что политическая воля высшего руководства государства на запуск этой системы – неизменна, она была, есть и будет.

"Более того, считаю себя одним из авторов этой системы. И мне стоило немалых усилий, чтобы убедить народных депутатов, лидеров фракций поддержать ее создание, а затем согласовать эту технологию, до запятой включительно, с нашими европейскими партнерами. Так же вынужден был вмешаться две недели тому назад в преодоление технических проблем и взять под личный контроль полноценный старт системы", - подчеркнул президент.

Вместе с тем, Порошенко выразил благодарность "всем, кто в течение этих двух недель упорно работал над исправлением чужих ошибок, благодаря чему за считанные часы начнет работать система электронного декларирования доходов чиновников – вместе с административной и уголовной ответственностью за нарушение порядка ее представления или предоставления недостоверных сведений".

«Хочу поблагодарить всех причастных к запуску системы. Мы делаем еще один важный шаг в создании новой современной структуры в борьбе с коррупцией, и что важно – в конструировании превентивных механизмов. Напоминаю, что закон, согласно которому мы запускаем систему, называется «О предотвращении коррупции». И в этой работе правоохранительные органы получили еще один чрезвычайно важный и действенный инструмент», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель НАПК Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система начала работать без предусмотренной законом сертификации от Госспецсвязи.

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18 августа председатель НАПК сообщила, что во время рабочего совещания у президента Украины Петра Порошенко принято решение, что Госспецсвязи должна выдать сертификат по технической безопасности для э-декларирования до 31 августа.

Также она уточнила, что чиновники будут подавать электронные декларации о доходах с 1 сентября.

31 августа Государственная служба специальной связи и защиты информации (ДСССЗИ) утвердила решение о выдаче сертификата для системы электронного декларирования.