Джемилев напомнил Западу о цене за уступчивость в вопросах оккупации Крыма

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza, сообщается на странице уполномоченного в Facebook.

Джемилев выразил мнение, что западные политики не решатся на резкие меры, чтобы заставить Москву вернуть Крым.

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«За уступчивость в вопросах, связанных с оккупацией Крыма, Запад может дорого заплатить. Ведь именно США, Великобритания вместе с Россией в 1994 году склонили Украину отказаться от ядерного арсенала под предоставление гарантий безопасности и обеспечения территориальной целостности. Повинуясь диктатуре Москвы в отношении Крыма, мир по сути отказывается от усилий по нераспространению ядерного оружия. Пример Украины учит диктаторов, что только наличие ядерного оружия дает им гарантии безопасности», - резюмировал он.

Справка УНИАН. Весной 2014 года Россия оккупировала украинский Крым.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. 7 октября президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций.