В МИД РФ потребовали "обеспечить безопасность" для российских учреждений в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ночь на 27 августа было совершено очередное нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Группа ультраправых национал-радикалов, реализуя заранее срежиссированный сценарий, нанесла зданию центра значительный материальный ущерб. Агрессивно настроенные молодые люди, выкрикивая националистические и ксенофобские лозунги, забросали здание центра дымовыми шашками, осквернили стены антироссийскими надписями и беспрепятственно скрылись», - заявила Захарова.

По ее мнению, акция носила «хорошо спланированный характер» и стала очередным проявлением «набирающей обороты в Украине русофобской истерии». У Захаровой вызывает недоумение бездействие украинских правоохранительных органов, чье «попустительство позволило радикалам совершить эту ночную вылазку».

«Тем более странным такое развитие событий выглядит на фоне состоявшейся буквально накануне встречи представителей Россотрудничества с руководством соответствующих подразделений правоохранительных органов Украины по вопросам обеспечения безопасности Российского культурного центра», - сказала она.

Читайте такжеВ Москве несколько десятков российских радикалов напали на посольство Украины (видео)

«В Москве требуют от украинской стороны неукоснительного соблюдения взятых ею на себя международных обязательств, в том числе согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, по обеспечению безопасности функционирования расположенных в этой стране российских загранучреждений», - подчеркнула Захарова.

Как сообщал УНИАН, 27 августа несколько десятков российских радикалов напали на посольство Украины в Москве. Сначала они скандировали лозунги: "Хунту к ответу", "Помним Одессу, помним Донбасс", "Не забудем, не простим", "Руки прочь от наших дипломатов", а также развернули плакаты с аналогичными надписями.

После чего радикалы подожгли фаеры и начали бросать в здание Посольства яйца и помидоры. Полиция заранее знала об акции и усилила меры безопасности. Но после начала атаки на диппредставительство российские правоохранители реагировали вяло. После предупреждений о том, что акция не согласована, были показательно задержаны три человека, в то время как основная масса нападавших спокойно покинула площадку возле посольства.

Подобные провокации российские радикалы регулярно проводят возле украинского посольства и Культурного центра Украины в Москве. Например, 16 августа в Культурном центре Украины в Москве сорвали лекцию о независимости Украины. Перед Днем победы российские полицейские сорвали государственный флаг Украины с крыши здания Культурного центра Украины в Москве. 11 марта российские радикалы напали на Национальный культурный центр Украины в Москве. Был сорван и сожжен государственный флаг Украины.