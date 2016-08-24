Порошенко: необходимо международное признание вооруженной агрессии РФ против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой перед украинским дипломатическим корпусом в Киеве.

"Необходимо обеспечить международное политико-правовое признание и осуждение российской вооруженной агрессии против Украины, оккупации Крыма, массовых нарушений Россией прав человека на Донбассе и в Крыму", - заявил Порошенко.

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Президент считает, что существующей международно-правовой базы пока недостаточно.

Поэтому, по его убеждению, нужно усиливать поддержку позиций Украины на глобальном уровне, и особенно в контексте следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнется через несколько недель.