Электронное декларирование должно быть запущено с 1 сентября – Гройсман

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Есть одна неделя, чтобы полноценно запустить систему электронного декларирования в Украине», - сказал Гройсман, назвав позором тот факт, что в ранее оговоренные сроки, а именно 15 августа, она так и не была запущена.

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«У нас есть полное право привлечь к дисциплинарной ответственности главу Нацагентства по предотвращению коррупции (как ключевой орган, который должен курировать работу системы электронного декларирования – УНИАН). Но это не моя самоцель. Сделайте свое дело», - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что готов подписать все необходимые поручения и платежные документы, чтобы обеспечить завершение процесса запуска системы.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель НАПК заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

В свою очередь Представительство ЕС заявило, что запуск системы электронного декларирования состояния чиновников в тестовом режиме без сертификата по технике безопасности не имеет смысла.

18 августа, председатель НАПК сообщила, что во время рабочего совещания у президента Украины Петра Порошенко было принято решение, что Госспецсвязь должна выдать сертификат по технике безопасности для электронного декларирования до 31 августа.