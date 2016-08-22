Порошенко считает Вооруженные силы главным гарантом независимости Украины
Президент Петр Порошенко считает, что главным гарантом независимости Украины являются украинские Вооруженные силы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Киеве в ходе встречи с представителями украинской диаспоры в мире.
По словам Порошенко, ценой чрезвычайных усилий, шаг за шагом укрепляется обороноспособность государства.
«И главным гарантом нашей украинской независимости являются наши Вооруженные силы», - подчеркнул глава государства.
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«Мы с вами похоронили проект «Новороссия», в том числе и благодаря тому, что подавляющее большинство наших русскоязычных соотечественников сказала твердое «да» единой, независимой, соборной Украине», - подчеркнул президент.
Он отметил, что освобождена большая часть Донбасса и локализована «восточная орда в юго-восточных районах Донецкой и Луганской областей».
«Я хочу вас заверить, что ход истории был бы немного другим, если бы весной 14-го года наше войско имело хотя бы долю того, что вы сможете увидеть теперь», - сказал Порошенко.