Порошенко считает Вооруженные силы главным гарантом независимости Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Киеве в ходе встречи с представителями украинской диаспоры в мире.

По словам Порошенко, ценой чрезвычайных усилий, шаг за шагом укрепляется обороноспособность государства.

«И главным гарантом нашей украинской независимости являются наши Вооруженные силы», - подчеркнул глава государства.

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«Мы с вами похоронили проект «Новороссия», в том числе и благодаря тому, что подавляющее большинство наших русскоязычных соотечественников сказала твердое «да» единой, независимой, соборной Украине», - подчеркнул президент.

Он отметил, что освобождена большая часть Донбасса и локализована «восточная орда в юго-восточных районах Донецкой и Луганской областей».

«Я хочу вас заверить, что ход истории был бы немного другим, если бы весной 14-го года наше войско имело хотя бы долю того, что вы сможете увидеть теперь», - сказал Порошенко.