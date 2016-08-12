Экс-министр экономики РФ объяснил, почему Путин поставил крест на проекте "Новороссия"
Путин на проекте "Новороссия" поставил крест. Ему он пока нужен, чтобы иметь козырные карты (в его понимании) для дипломатического торга с Западом.
Об этом в интервью УНИАН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
"Нужны рычаги, которые будут держать в напряжении Украину, но явно идея присоединения этих областей к России или создания какого-то независимого государства, дружественного России, по моим ощущениям, похоронена. Это вопрос, как Донбасс подороже отдать Украине обратно, причем, торгуясь с Западом", - заявил он.
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Экс-министр экономики РФ отметил, что он видел разные оценки, и ни у кого нет сомнений, что восстановления Донбасса и особенно Луганщины – это большие деньги, поэтому он не уверен, что украинская экономика в состоянии потянуть это.
"Восстановить ЖКХ, инфраструктуру - тоже дело далеко не дешевое. Донбасс сейчас - в широком смысле этого слова - чемодан без ручки", - считает Нечаев.
Также он вспомнил случай, когда участвовал в теледискуссии, где оппонентами были руководители из неконтролируемой Украиной части Донбасса - с апологетами "Новороссии". "И я у них спрашивал: "Что сейчас (а не исторически) такое "Новороссия"?". Никто на этот вопрос не ответил. Не потому, что стеснялись, а потому, что на самом высшем уровне не было понимания, что это такое и где она заканчивается – это коридор до Крыма, или это [территория] от Одессы до Харькова", - рассказал экс-министр, добавив, что во многом руководство РФ просто плыло по течению.
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