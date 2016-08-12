Экс-министр экономики РФ объяснил, почему Путин поставил крест на проекте "Новороссия"

Об этом в интервью УНИАН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

"Нужны рычаги, которые будут держать в напряжении Украину, но явно идея присоединения этих областей к России или создания какого-то независимого государства, дружественного России, по моим ощущениям, похоронена. Это вопрос, как Донбасс подороже отдать Украине обратно, причем, торгуясь с Западом", - заявил он.

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Экс-министр экономики РФ отметил, что он видел разные оценки, и ни у кого нет сомнений, что восстановления Донбасса и особенно Луганщины – это большие деньги, поэтому он не уверен, что украинская экономика в состоянии потянуть это.

"Восстановить ЖКХ, инфраструктуру - тоже дело далеко не дешевое. Донбасс сейчас - в широком смысле этого слова - чемодан без ручки", - считает Нечаев.

Также он вспомнил случай, когда участвовал в теледискуссии, где оппонентами были руководители из неконтролируемой Украиной части Донбасса - с апологетами "Новороссии". "И я у них спрашивал: "Что сейчас (а не исторически) такое "Новороссия"?". Никто на этот вопрос не ответил. Не потому, что стеснялись, а потому, что на самом высшем уровне не было понимания, что это такое и где она заканчивается – это коридор до Крыма, или это [территория] от Одессы до Харькова", - рассказал экс-министр, добавив, что во многом руководство РФ просто плыло по течению.

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