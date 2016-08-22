Интерпол и Европол должны объявить высших чиновников РФ в международный розыск - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

“Нанесение вреда независимому государству должно быть поддержано международными институтами, а именно - Интерполом и Европолом”, - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, согласно процедуре, названные им сегодня на брифинге лица сначала объявляются в государственный розыск на территории Украины, затем в межгосударственный, а затем в международный розыск.

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Как сообщал УНИАН, Луценко заявил, что Генпрокуратура сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ, среди которых советник президента РФ Сергей Глазьев, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Кроме того, Луценко сообщил, что ГПУ работает над материалами для объявления подозрения президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру этой страны Дмитрию Медведеву.