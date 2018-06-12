Украинский интерес. Крымский фактор, подобострастный Штайнмайер и американские выборы в украинском восприятии

Путин по накатанной дорожке прибыл в оккупированный Крым, где заявил членам российского Совета безопасности, что Украина готовила теракты на полуострове, поскольку не хочет или не может выполнять Минские соглашения. Трудно придумать более показательный пример перекладывания с больной головы на здоровую, тем более – в контексте обострения ситуации на Донбассе. Интересно, что «иностранные диверсанты» мерещились в Крыму российскому президенту еще в прошлом году, и на этот раз бывшие подчиненные из ФСБ постарались откорректировать реальность, удовлетворяя фантазии первого лица страны.

Интересно отметить, что Путин решил именно в Крыму объявить Дмитрия Ливанова спецпредставителем по социально-экономическому сотрудничеству с Украиной. Это назначение должно продемонстрировать мировому сообществу, что Кремль не настроен полностью разрушать отношения с нашей страной. Однако есть нюанс: несколько последних лет таким спецпредставителем был российский посол в Украине, но провал авантюры с проталкиванием на работу в Киеве Михаила Бабича заставил Кремль искать пути для сохранения лица. Отсюда и утверждение Путина, что Россия не заинтересована в сворачивании контактов с Украиной.

Украинские официальные лица продолжают уклоняться от «братских объятий» Путина. Петр Порошенко не исключил российского вторжения, подчеркнув, что украинские военные готовы дать ему отпор. Павел Климкин подчеркнул, что российско-украинские дипломатические отношения сохраняют форму, но не содержание, поэтому Киев не будет выступать инициатором их разрыва. Стабильное внимание к ситуации в Украине со стороны Джо Байдена, вновь ставшего постоянным телефонным собеседником Порошенко, информирование украинским президентом лидеров Германии и Франции о стремлении Кремля сорвать урегулирование на Донбассе сформировали повестку минувшей недели.

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Важно отметить, что будущее нормандского формата становится все более призрачным не только из-за провокаций ФСБ. Во Франции и Германии начинаются избирательные кампании, которые серьезно ограничат пространство для маневра лидеров этих стран. Поэтому сформировать монолитную позицию странам Запада будет все сложнее. Показательный пример: если канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что не видит оснований для снятия санкций с России, то министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер публично называет себя сторонником сближения ЕС и России. Тональность его выступления в Екатеринбурге удивила даже немецкую прессу. Сергей Лавров, со своей стороны, был рад подыграть немецкому коллеге, заверив, что будет настраивать на конструктивный лад сепаратистов на Донбассе.

Украине в этой ситуации жизненно важно получить позитивный сигнал от Европейского Союза, которым может стать предоставление безвизового режима. Официальный Киев надеется на его получение осенью 2016-го, но ожидание этого шага политики и активисты решили скрасить публичным противостоянием вокруг системы электронного декларирования высокопоставленных чиновников. «Борцы за правду» активно приводят аргументы в свою пользу, порой не замечая, как своими заявлениями наносят имиджу Украины немалый ущерб.

Президентская кампания в США продолжает будоражить умы прогрессивной украинской общественности. Ее представители вряд ли откажутся записать себе в актив отставку Пола Манафорта, покинувшего штаб Дональда Трампа после повышенного внимания прессы к его работе в Украине и гонорарам от Партии регионов. Манафорт решил не быть обузой для своего клиента. Нашим политикам лучше было бы прислушаться к словам покидающего Киев Джеффри Пайетта, отметившего, что и демократы, и республиканцы готовы сотрудничать с нашей страной. Глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко полагает, что Хиллари Клинтон в случае победы должна свой первый визит совершить в Украину, компенсируя отсутствие здесь Барака Обамы на протяжении двух президентских каденций. Боюсь, с такой логикой любого американского президента в Киеве можно ждать еще очень долго.