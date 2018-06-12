Вето на амнистию

Традиционно в Украине по амнистии из тюрем выходили в среднем 3-4 тысячи человек в год. После того, как к 2011 году страна пополнила первую десятку государств мира по количеству заключенных, выросло и число амнистированных – до 15 тысяч. Аннексия Крыма и оккупация части Донецкой и Луганской областей внесли свои коррективы в жизнь Украины и, естественно, отразилась на судьбах заключенных, отбывающих наказания в учреждениях пенитенциарной системы и ожидающих амнистии: в 2014 году по соответствующему закону на волю должны были выйти около 20 тысяч человек.

Закон мог быть неоднозначно воспринят "нормандскими" партнерами Украины. Мол, Киев готов амнистировать только "своих", хотя обещал применить амнистию ко всем участникам событий на территории Донецкой и Луганской областей

В прошлом году амнистия не состоялась, поскольку Верховная Рада затянула принятие закона "Об амнистии в 2015 году" до конца года. А уже в нынешнем году депутаты закон подержали, но президент применил право вето. И объективно, имел на то ряд оснований.

Первой и главной причиной такого решения, по мнению экспертов, является тот факт, что законопроект №4255 "Об амнистии в 2016 году", принятый Верховной Радой 7 июля, был откровенно сырым и мог быть неоднозначно воспринят европейскими партнерами Украины в рамках Нормандского процесса. Мол, Киев готов амнистировать только "своих", хотя обещал применить амнистию ко всем участникам событий на территории Донецкой и Луганской областей…

Несовершенный документ

Кроме того, закон был выписан так, что могли быть амнистированы те, кого амнистировать не следовало бы. Так, традиционно, под амнистию не подпадают те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Естественно, каждый раз в соответствующем законопроекте парламентарии акцентируют на этом внимание. Законопроект №4255, с одной стороны, не стал исключением. С другой стороны, в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады еще до голосования обратили внимание, что буквальное толкование некоторых норм законопроекта (в комплексной их взаимосвязи) свидетельствует, что амнистия, согласно этому документу, все же может применяться к лицам, совершившим даже особо тяжкие преступления. В частности, в пункте "е" статьи 9 законопроекта речь шла о том, что амнистия может применяться, к примеру, к осужденным за кражу, совершенную в особо крупных размерах или организованной группой, контрабанду, совершенную по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за это преступление, или должностным лицом с использованием служебного положения, блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием или если оно причинило крупный материальный ущерб, нарушение законов и обычаев войны… "Такое расширение круга лиц, к которым может быть применена амнистия, является необоснованным", - говорилось в замечаниях к документу от Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.

Еще одним спорным моментом законопроекта "Об амнистии в 2016 году" стал тот факт, что в нем речь идет о возможности применения амнистии не только в отношении осужденных, но и в отношении обвиняемых. То есть, под амнистию, теоретически, могли бы попасть те лица, по отношению к которым судебные разбирательства еще идут. Это, по мнению юристов, противоречит положениям закона "О применении амнистии в Украине", в котором черным по белому сказано, что амнистия – освобождение от отбывания наказания лиц, признанных виновными в совершении преступлений или уголовные дела по которым рассмотрены, но приговоры не вступили в законную силу.

В этой связи опасения от применения закона "Об амнистии в 2016 году" в том виде, в котором он был принят, тем более понятны, если учесть, что у Украины уже возникли проблемы с другим непродуманным законом – "законом Савченко". По некоторым данным, благодаря ему начиная с декабря 2015 года из мест лишения свободы уже освободились более 6,5 тысячи человек, среди которых более 800 были осуждены за умышленные убийства. В целом же, по данным Государственной пенитенциарной службы, "закон Савченко" может быть применен к 40 с лишним тысячам осужденных.

Вместе с тем в Национальной полиции уже заявили об аресте за тяжкие и особо тяжкие преступления более 600 человек, которые вышли на волю по "закону Савченко". По словам замглавы Нацполиции Вадима Трояна, среди совершенных ими после освобождения преступлений – 17 убийств… Теперь перед Верховной Радой стоит вопрос скорейшего внесения изменений в этот закон. Но сколько еще преступлений будет совершено до момента голосования за поправки – открытый вопрос.

Проблемная трактовка норм закона

Немаловажным нюансом в законопроекте "Об амнистии в 2016 году" остается и появление в нем такой категории амнистируемых как участники АТО. "Законом предусмотрено объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на участников боевых действий, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. В принципе, появление отдельных категорий в законопроектах "Об амнистии" не является для Украины новшеством. К примеру, однажды парламентарии внести в перечень амнистируемых статью, позволяющую освободить осужденных в деле Скниловской катастрофы под Львовом. Вместе с тем в нынешнем законопроекте, по словам адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, по факту депутаты проголосовали не за амнистию для бойцов АТО, а "за практически поголовную амнистию "ментам" за то, что они совершали до, в период Майдана и после тоже (за исключением тяжких и особо тяжких преступлений)".

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В пользу этого мнения адвокат привела несколько фактов. Во-первых, по ее словам, список преступлений, "инкриминируемых "беркутам", следователям и прочим "ментам" по делам Майдана" не был вынесен депутатами в исключения, которых амнистия не касается. Во-вторых, в самом законе не указывается, что преступление должно быть совершено исключительно в период АТО "и вообще хоть как-то связано с АТО". И в-третьих, учитывая, что к моменту принятия этого закона у 90% правоохранителей времен Януковича (тем более сотрудников "Беркута") уже имеется статус участника АТО, они с легкостью могут избежать справедливого наказания за совершенные преступления.

По факту депутаты проголосовали не за амнистию для бойцов АТО, а "за практически поголовную амнистию "ментам"

Кроме того, по словам директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, принятие законопроекта в таком виде, в котором за него проголосовала Рада, могло поспособствовать попыткам "списать правонарушения и преступления военных", к примеру, того же "Торнадо". Поскольку в одной из норм документа речь идет о возможности амнистировать не только осужденных, но и об обвиняемых (судебные разбирательства по которым все еще продолжаются). "Мне сложно объяснить преследование отдельных волонтеров и добровольцев из АТО со стороны и ГПУ, и СБУ, и других ведомств. Но в целом, списать глобальные правонарушения и преступления военных формирований сейчас политически нецелесообразно", - считает он.

С таким мнением соглашается и руководитель центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев, который отмечает, что государство не может позволить отдельным военным или группам военных использовать не только монополию на насилие, но и монополию на правосудие. "Тот же процесс над "Торнадо"… В нем нет никакой политики, исключительно криминал", - напоминает Золотарев.

Кроме того, решение президента о вето и предложение доработать документ (что, в последующем, предполагает и его переголосование), может быть результатом неких договоренностей с Генеральной прокуратурой, считает адвокат Сергей Телешев. "Я думаю, что есть много подозрений для тех или иных лиц [участников боевых действий], которые теоретически попадают под амнистию. При этом они, возможно, участвовали в более тяжких преступлениях, чем инкриминируемые им до сегодняшнего дня. Поэтому нельзя исключать, что президент пока ветировал закон об амнистии с подачи генпрокурора. Ведь именно ведомство Луценко или подчиненные ему прокуратуры, в том числе военная прокуратура, занимаются расследованием указанных преступлений", – отметил адвокат.

Амнистию не отменили, а отложили

Критикам же решения президента по закону об амнистии, вероятно, лучше всего ответила волонтер фонда "Вернись живым" Ольга Решетилова: "Мы против преследований участников АТО и добровольцев. Мы знаем о злоупотреблениях военной прокуратуры… Мы много чего знаем. Но нельзя допустить смешивания заказных или надуманных дел с делами реальных мародеров, контрабандистов, насильников и убийц. А такие, к сожалению, есть и среди участников АТО. Разбираться в каждом отдельном деле - это сложный путь. Но он единственно правильный".

Несмотря на то, что президент впервые за последние годы ветировал закон о проведении амнистии, это не значит, что она не состоится

По ее словам, ситуация с законом об амнистии - "тот редкий случай, когда хочется поблагодарить президента" за непопулярный, но важный шаг.

К тому же, по словам политологов, несмотря на то, что президент впервые за последние годы ветировал закон о проведении амнистии, это не значит, что она не состоится. В частности, Андрей Золотарев считает, что главе государства стоило бы применить персональную амнистию к конкретным осужденным. "Так бы ему удалось достичь двух целей. С одной стороны, показать, что он не поддался политическому давлению и ветировал законопроект, содержащий спорные нормы. А, с другой стороны, продемонстрировать, что к людям, которые случайно оказались на скамье подсудимых, нет вопросов в плане преступных намерений, и амнистировать их", – заявил политолог.

В свою очередь Виталий Кулик отмечает, что некоторые осужденные получат свою амнистию, несмотря на сегодняшнее вето, с некоторым символизмом – ко Дню Независимости страны. Вместе с тем, по его мнению, это не снимает вопрос правового урегулирования на уровне закона, который требует доработки. На сегодняшний день текста документа с предложениями президента на сайте Верховной Рады еще нет. Но политолог убежден: проект нового законопроекта "Об амнистии в 2016 году" с более точными формулировками долго ждать не придется.