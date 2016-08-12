СБУ установила уровни террористической угрозы для регионов Украины: самый высокий на Донбассе и в Крыму

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что соответствующее решение СБУ приняла в связи с обострением ситуации на административной границе с АР Крым и в районе проведения антитеррористической операции, в соответствии с требованиями пункта 8 постановления Кабинета министров Украины от 18.02.2016 №92.

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Самый высокий – "красный" - уровень террористических угроз получили Донецкая и Луганская области, АР Крым.

"Желтый" – Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области;

"Синий" уровень (потенциальная угроза) имеют Днепропетровская, Закарпатская, Ривненская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Киевская области и г. Киев;

Самый низкий – "серый" - уровень (возможная угроза) получили Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Полтавская и Тернопольская области.

"Указанное постановление является открытым, граждане могут ознакомиться с мерами, которые предпринимаются субъектами борьбы с терроризмом в соответствии с определенными уровнями террористических угроз", - добавили в СБУ.