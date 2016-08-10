Ефремов: Я не знаком с Луценко, его сегодняшние заявления - давление на суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал, выступая в Апелляционном суде г. Киева, который рассматривает жалобу на его арест.

По словам Ефремова, для него «было открытием сегодняшнее выступление Луценко, когда он сказал, что он меня ненавидит”. “У меня нет таких высоких чувств к Юрию Витальевичу, я с ним не знаком... Когда генпрокурор говорит, что он меня ненавидит, я понимаю, как его подчиненные будут действовать в прокуратуре, выполняя желание генпрокурора... Это получается беспредел и прямой путь к тирании в нашей стране. И когда эта пресс-конференция состоялась за два часа до суда — это давление на суд”, - убежден он.

При этом Ефремов в очередной раз заявил, что не считает себя виновным в предъявленных ему обвинениях, и опять заверил, что не собирается бежать из Украины, а наоборот имеет желание в суде доказать свою невиновность.

Напомним, сегодня на пресс-конференции генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов открыл дверь войны в Украину. «Как генпрокурор не имею права бросаться высказыванием о подозреваемых или обвиняемых, просто я скажу, что я не имею положительных отношений к тому или иному персонажу. Ефремов – это едва ли не первый, единственный за все мое время работы фигурант, к которому у меня резко негативное отношение», - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНРВ» и завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал Ефремова на 2 месяца без права внесения залога.

Защита экс-«регионала» обжаловала это решение.