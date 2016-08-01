Луценко: арест Ефремова свидетельствует о выздоровлении Украины

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook. «Решение суда подтвердило выздоровление Украины. Спасибо всем за поддержку законного решения», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Сегодня, 1 августа, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев – до 28 сентября.