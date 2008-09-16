Тимошенко готовится к досрочным выборам?

Юлия Тимошенко объявила мобилизацию своих депутатов в подготовке к досрочным выборам.

Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники, об этом шла речь на закрытом заседании фракции БЮТ в понедельник вечером.

"Юлия Владимировна приказала депутатам ехать у округа, разворачивать пропагандистскую деятельность даже вопреки тому, что эта парламентская неделя – сессионная. А штабы у нас и так развернуты", - сказал в разговоре один из нардепов.

По его словам, Тимошенко назвала очень низкой вероятность создания коалиции БЮТ с НУНС и Блоком Литвина.

"Она сказала, что шансы на это – 10%. А остальные 90%, как было видно из контекста – это досрочные выборы. Тема коалиции с Партией регионов на встрече с фракцией особо даже не поднималась", - сказал собеседник.

Источники также указывают на причину смены настроений Тимошенко от коалиции с Партии регионов в пользу досрочных выборов.

"Произошло то, что и ожидалось. Партия регионов оказалась неготовой голосовать уже подготовленный весь пакет законопроектов перехода к парламентской республике. Похоже, что Янукович пока не смог переломать Ахметова", - сказал собеседник УП.