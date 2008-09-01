Партия регионов пропесочит Богатыреву

Заявление Виктора Януковичао признании Партией регионов независимости Южной Осетии и Абхазии является согласованной точкой зрения руководства партии.

Об этом в комментарии «Обкому» сообщил заместитель председателя фракции ПР в Верховном Совете Украины Александр Ефремов.

По словам Ефремова, высказывание секретаря Совета Нацбеза Украины Раисы Богатыревой относительно того, что изложенная Януковичем позиция является его личной точкой зрения и не согласована с Партией, - не соответствует действительности.

«Во-первых, я подтверждаю, что первоначальное выступление Януковича в «Зеркале недели» было его личной точкой зрения по ряду вопросов – он сам написал от себя статью. Что же касается заявления по данному вопросу (о событиях, которые произошли на Кавказе), то это была выработанная консолидированная точка зрения Политсовета ПР. Это была не точка зрения одного человека», - заявил г-н Ефремов.

«Что же касается заявления самой Богатыревой, то это, как я понимаю, ее личная точка зрения, а не позиция Политсовета партии. Поэтому это ее заявление мы обсудим сегодня на совете парламентской фракции Партии регионов. Исходя из тех решений, которые будут приниматься, и можно будет сделать какие-то выводы», - заявил народный депутат.

Вместе с тем, г-н Ефремов допустил, что высказывание Раисы Богатыревой на встрече с американскими инвесторами в Вашингтоне могло быть искажено прессой.

Напомним, что во время недавней встречи с американскими инвесторами в Вашингтоне секретарь СНБО Украины Раиса Богатырева заявила о том, что позиция лидера Партии регионов Виктора Януковича относительно признания независимости Абхазии и Южной Осетии является единоличной и не является коллективным решением партии, которое может быть иным.