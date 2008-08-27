У Тимошенко наконец-то утвердили "правила Ющенко" для ЧФ РФ

Правительство сегодня на заседании во исполнение Указа Президента утвердило порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (суднами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота России, который прибывает на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Сейчас порядок мы отрабатываем вместе с представителями Черноморского флота, идет техническая работа – кому и как подавать заявки, в какой форме», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (суднами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота России, который прибывает на территории Украины, будет утвержден постановлением правительства. «В постановлении будут содержаться формы заявок. Это касается и пограничников, и таможни, и Министерства иностранных дел, и, конечно, Министерства обороны – там должно быть информирование Генерального штаба», - пояснил он.

«Постановление правительства принято в рамках выполнения соответствующего Указа Президента. Это обычные технические документы, которые необходимы для того, чтобы работать», - добавил Ю.ЕХАНУРОВ.

Отвечая на вопрос, как ЧФ России отреагировал на нововведение Украины, министр сказал: «у них сейчас другие проблемы».

Как сообщал УНИАН, 13 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота России, которые находятся на территории Украины.

Кроме того, глава Украинского государства утвердил порядок передвижения военных формирований Черноморского флота РФ вне мест их дислокации на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 августа представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК заявил первому вице-премьер-министру Украины Александру ТУРЧИНОВУ, что Кабинет Министров Украины должен немедленно подписатьи обнародовать постановления, касающиеся деятельности Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

26 августа заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК заявил, что рассмотрение и принятие решения относительно постановлений правительства о порядке пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины будет тестом на соответствие позиции Кабинета министров украинским национальным интересам.