У Ющенко требуют от Турчинова организовать два автографа Тимошенко

Кабинет Министров Украины должен немедленно подписать и обнародовать постановления, касающиеся деятельности Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН письме первого заместителя главы Секретариата Президента Украины, представителя Президента в Кабинете Министров Александра ШЛАПАКА к первому вице-премьер-министру Украины Александру ТУРЧИНОВУ.

А.ШЛАПАК напомнил, что 25 июня 2008 года Кабинетом Министров Украины рассмотрены внесенные Министерством обороны Украины проекты постановлений «Об утверждении Порядка согласования с компетентными органами Украины передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины» и «О внесении изменений в Порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (судами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, который находится на территории Украины».

В связи с визитом 28 июня 2008 года премьер-министра Украины в Российскую Федерацию члены Кабмина единодушно проголосовали за принятие этих актов, но с предостережением о том, что постановления обнародуются после завершения визита.

На очередном заседании Кабмина, состоявшемся 2 июля 2008 года, по предложению министра обороны Украины путем голосования члены правительства подтвердили результаты предварительного голосования за принятие отмеченных актов и поручили премьер-министру подписать и обнародовать их.

А.ШЛАПАК заметил, что отмеченные постановления приняты во исполнение пункта 5 статьи 15 Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, ратифицированного законом Украины от 24 марта 1999 года №547-ХII, и пункта 12 Мер по стабилизации общественно-политической и этноконфессионной ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, утвержденных распоряжением Кабинета Министров Украины от 27 июня 2007 года №493.

А.ШЛАПАК констатировал, что на сегодняшний день вопреки коллегиальным и единодушным решениям всех членов Кабмина, а также в нарушение части второй статьи 117 Конституции Украины, статей 44, 52 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» отмеченные постановления не подписаны и не обнародованы.

«Учитывая то, что вопросы, урегулированные постановлениями Кабмина «Об утверждении Порядка согласования с компетентными органами Украины передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины» и «О внесении изменений в Порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (судами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, который находится на территории Украины», получили особую актуальность, в связи с общественно-политической ситуацией, вызванной использованием Черноморского флота Российской Федерации вне пределов Украины, по поручению Президента Украины (Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины)» первый заместитель главы Секретариата Президента просит А.ТУРЧИНОВА немедленно принять меры по их подписанию и обнародованию в соответствии со статьей 55 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

О результатах рассмотрения А.ШЛАПАК просит сообщить до 10.00 13 августа 2008 года для доклада главе государства.

"Наша Украина" также заявила, что требует от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО подписать одобренные правительством постановления о перемещениях вооруженных формирований Черноморского флота Российской Федерации по территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока "Наша Украина – Народная самооборона".

В частности, как отмечается в сообщении, недавно Кабинетом Министров были одобрены два постановления – о порядке передвижения Черноморского флота России в украинской морской акватории и регламенте передвижения войск российского ЧФ по территории Украины (Постановление об утверждении порядка согласования с компетентными органами Украины передвижения воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации, связанных с их деятельностью по местам дислокации на территории Украины). Однако, отметили в "Нашей Украине", эти два постановления до сих пор не подписаны премьером Юлией ТИМОШЕНКО, что не позволяет ввести их в действие.

“Такая позиция вызывает нашу глубокую обеспокоенность, особенно в ситуации, когда Черноморский Флот России принимает участие в обеспечении боевых действий против Грузии”, - подчеркнул председатель “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

“В связи с этим призываем премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО немедленно подписать данные постановления Кабинета Министров, или публично объяснить причину отказа от их подписания”, - заявил лидер “Нашей Украины”.