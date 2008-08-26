У Ющенко придумали еще один тест на верность для Тимошенко

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК считает, что рассмотрение и принятие решения относительно постановлений правительства о порядке пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины будет тестом на соответствие позиции Кабинета министров украинским национальным интересам.

Об этом идет речь в комментарии А.ГОНЧАРУКА, текст которого обнародован на официальном сайте Президента Украины.

«Это уже не первая попытка принятия соответствующих постановлений. В предыдущий раз правительство во главе с премьером проголосовало за их принятие единогласно; но премьер почему-то не подписала и не обнародовала их. Президент должен был созвать заседание СНБОУ, на котором были приняты соответствующие указы. Убежден, что пришло время, когда правительство должно продемонстрировать единодушие, а премьер - выполнить его решение», - отметил А.ГОНЧАРУК.

Он разъяснил, что правительство должно фактически реализовать решения, за которые уже голосовало, - и утвердить формальные процедуры, обеспечивающие выполнение указов Президента Украины, которыми вводятся в действие решения Совета национальной безопасности и обороны относительно порядка пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

«Правительство не может отменить решение СНБОУ, но способно осложнить его выполнение, если не примет необходимых технических решений или попытается выхолостить их содержание. Будем надеяться, что правительство сможет на деле подтвердить собственные заявления относительно обеспечения национальных интересов Украины», - заметил А.ГОНЧАРУК.

Как сообщал УНИАН, 12 августа первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК в письменном обращении к первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ заявил, что Кабмин должен немедленно подписать и обнародовать постановления, которые касаются деятельности Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

А.ШЛАПАК напомнил, что 25 июня 2008 года Кабмином были рассмотрены внесенные Министерством обороны Украины проекты постановлений «Об утверждении Порядка согласования с компетентными органами Украины перемещений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины» и «О внесении изменений в Порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (судами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, который находится на территории Украины».

25 августа премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство в среду, 27 августа, планирует рассмотреть проекты постановлений относительно порядка пребывания ЧФ России на территории Украины.