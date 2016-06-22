Порошенко и Меркель обсудили продление санкций против России и развитие Минского процесса

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Собеседники обменялись мнениями относительно развития Минского процесса по результатам визита президента Украины во Францию и продление санкций против России", - говорится в сообщении.

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Также Порошенко и Меркель обсудили результаты четырехсторонней встречи внешнеполитических советников руководителей стран Нормандского формата, которая состоялась в Минске 15-16 июня.

Меркель проинформировала президента Украины о усилиях Германии для предоставления украинцам безвизового режима.

Кроме того, как отмечается, лидеры двух государств обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится 8-9 июля в Варшаве, на который приглашен президент Украины.