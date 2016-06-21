Ложкин со своим коллегой из США обсудил проведение реформ в Украине

В Вашингтоне глава Администрации президента Украины посетил Белый дом, где провел рабочую встречу со своим коллегой - Главой администрации президента США Денисом Макдоноу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили достижения Украины за последние два года. В частности, в части работы антикоррупционных институтов, проведении реформ в различных сферах жизнедеятельности государства. «Глава администрации Барака Обамы хорошо информирован о внутренних процессах в Украине и высоко оценивает прогресс наших реформ», - отметил глава Ложкин.

Макдоноу в свою очередь отметил поддержку США евроинтеграционных стремлениях Украины, а также важность мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины в соответствии с Минским договоренностями и заверил в поддержке нашей страны Соединенными Штатами.

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Во время встречи Ложкин и помощник госсекретаря США Эван Райан, которая занимается вопросами культуры и образования, договорились в дальнейшем продвигать инициативу президента Петра Порошенко относительно приглашения на стажировку в Украину студентов из Йеля, Гарварда, Колумбийского и других ведущих университетов США. Райан выразила восхищение проектом GO Global, который продвигает изучения английского языка в Украине и подтвердила готовность предоставлять проекту необходимую поддержку.

В рамках переговоров с известным американским политологом, социологом и государственным деятелем, а ныне - советником Центра стратегических и международных исследований Збигневом Бжезинским глава АПУ обсудил вопросы безопасности. Бжезинский положительно оценил назначение главного реформатора Польши Лешека Бальцеровича советником главы государства и его представителем в правительстве. По мнению политолога, это будет способствовать продвижению реформ в Украине.

Ложкин и бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт обсудили реализацию реформ в Украине, в частности в части преодоления коррупции. Во время встречи с заместителем Государственного секретаря по политическим вопросам Венди Шерман обсуждались пути привлечения иностранных инвестиций в Украину, необходимость сближения украинских и западных регуляторных стандартов.

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Кроме того, в рамках визита глава Администрации президента изучил опыт работы SelectUSA Investment Summit - крупнейшей конференции в США по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику страны и пообщался с секретарем по вопросам торговли США Пенни Прицкер, первым заместителем секретаря Брюсом Эндрюсом. По мнению Ложкина, целесообразно организовать и провести и в Украине подобное мероприятие по привлечению инвестиций, которое могло бы называться «Select Ukraine».

«Почти все, с кем я сегодня встречался, были поражены такими быстрыми результатами, которые мы достигли в течение двух лет. Другое дело, что этого недостаточно. Мы это понимаем и в Вашингтоне это понимают. Антикоррупционная реформа, реформа правосудия, экономическая реформа и экономический рост страны - это те приоритеты, которые должны у нас быть», - отметил глава АПУ, подводя итоги поездки.