Томбинский: Украина и Грузия не объединены в одном пакете по отмене виз

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский. "Все страны... они идут индивидуальным путем. Нет какой-то связи", - сказал Ян Томбинский, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности то, что введение безвизового режима для Украины и Грузии будет рассматриваться в одном пакете.

Читайте такжеРешение отложить рассмотрение вопроса по безвизовому режиму для Украины еще не принято - Томбинский

По его словам, когда речь идет о том, что рассмотрение вопроса отмены виз происходит одновременно по разным странам, "это не означает, что они идут в пакете".

Ян Томбинский пояснил, что решение по каждой стране будет приниматься индивидуально Евросоюзом.

"Нужно понять, что это независимо от одной или другой страны, какое будет решение принято по той или иной стране", - сказал политик.

Он уточнил, что со стороны европейских институтов к процессу рассмотрения отмены виз привлечены одни и те же люди, потому что так удобнее работать и обсуждать визовые темы.