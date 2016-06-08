Посольство Франции нарушает визовое соглашение между Украиной и Евросоюзом

Как говорится в статье на "ЕвроПравде", в последнее время посольство нарушает положения ст. 7 данного соглашения, которое обязывает посольство принять решение о выдаче визы заявителю в течение не более чем 10 дней, и этот срок может быть продлен лишь "в отдельных случаях".

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Более того, практика посольства, которую оно проводит в последнее время, нарушает и положения Визового кодекса ЕС, который устанавливает, что решение о выдаче или отказе в визе должно быть принято в течение 15 дней со дня подачи документов.

Несмотря на все заявления посла Франции в Украине Изабель Дюмон о том, "визовый отдел консульства Франции в Украине вполне в состоянии справиться с наплывом запросов на получение виз, которые генерируются Евро-2016, в отдельных случаях рассмотрение визовой заявки длится более 30 дней. Речь идет, в частности, о случае Яны Якименко, которая подала паспорт на визу еще в апреле, но на утро 8 июня, за день до запланированного отъезда, еще не имеет решения посольства. Такие случаи не единичны.

Другой проблемой для украинских заявителей является отсутствие эффективной связи с посольством.