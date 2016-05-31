Пайетт заявляет, что будет работать в Украине еще несколько месяцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства США в Украине. «Я не знаю, сколько еще пробуду в Украине, но обещаю что это будет по крайней мере еще несколько месяцев. Я жду встречи с некоторыми из вас в местах вашего пребывания во время моих будущих путешествий по стране", - сказал американский дипломат во время принесения присяги волонтерами 49-й группы Корпуса мира США.

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В своем вступительном слове дипломат напомнил, что в Украине он уже работает почти три года.

Как отметил Джеффри Пайетт, ранее он никогда не принимал участия в церемонии принесения присяги волонтерами Корпуса мира США, однако, имел возможность посетить и встретиться с несколькими волонтерами, работающими в Украине, к примеру, в Днепре, Львове и Дрогобыче.

Посол рассказал, что когда в Украине начались события Майдана, США были вынуждены отозвать своих волонтеров. По убеждению дипломата, сегодняшняя церемония является большим шагом на пути восстановления работы Корпуса мира в Украине, которая является одной из крупнейших и самых успешных программ в мире.

"После сегодняшней присяги, мы будем иметь около 150 волонтеров по всей Украине, и еще более 100 прибудут в сентябре", - заявил посол.

18 мая президент США Барак Обама объявил о своем намерении назначить Мари Йованович послом США в Украине, а Джеффри Пайетта - послом США в Греции. 20 мая Обама направил на рассмотрение Сената США новые кандидатуры на назначение послами в других странах, и в частности кандидатуру Йованович для назначения послом в Украине.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года 55 американцев-волонтеров Корпуса мира США начинают работу в Украине и будут способствовать развитию общин и экономики.

Справка УНИАН. Корпус мира является американской правительственной организацией, способствующей укреплению мира и дружбы между людьми разных национальностей и культур. Осуществляя деятельность в более чем 170 странах, организация начала сотрудничество с Украиной в 1992 году.