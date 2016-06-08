В СБУ отвергают возможность переговоров Савченко с сепаратистами - Тандит

Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в интервью "5 каналу".

Тандит сообщил, что с точки зрения украинского законодательства Александр Захарченко и Игорь Плотницкий являются преступниками.

"Захарченко был объявлен еще 31 июля 2014 года в международный розыск. Его подозревают в подготовке террористических актов и он не может никаким образом быть депутатом со стороны "ДНР", - подчеркнул он.

Читайте такжеВ "ДНР" заявили о готовности вести переговоры с Савченко и идти на "политические решения"

Советник главы СБУ напомнил, что именно Захарченко был организатором парада, на который были выведены взятые в плен украинские военнослужащие.

"Для нас ни Захарченко, ни Плотницкий не являются законопослушными гражданами Украины. Мы должны помнить, что они отдавали приказы на убийство людей", - подчеркнул советник главы СБУ.

Тандит сказал, что он не хотел бы сейчас обсуждать инициативу о прямых переговорах с ДНР/ЛНР депутата Верховной Рады Надежды Савченко и что ее слова, вероятно, вырваны из контекста.

Он также выразил надежду, что Савченко в том или ином качестве примет участие в процессе освобождения украинских пленных.

Как сообщал УНИАН, Савченко заявила, что готова лично проводить переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР".

"Официальной позиции фракции не будет, пока мы не услышим Надю. Не поймем, что она имела в виду", - прокомментировали ее слова во фракции "Батькивщина".