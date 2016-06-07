В "Батькивщине" пока не знают, как прокомментировать предложение Савченко провести переговоры с "ДНР" и "ЛНР"
Фракция "Батькивщина" для начала должна выяснить, что народный депутат Надежда Савченко имела в виду, говоря о готовности к переговорам с главарями террористов на Донбассе Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
Об этом заявила пресс-секретарь "Батькивщины" Екатерина Лебедева, пишет Обозреватель.
"Официальной позиции фракции не будет, пока мы не услышим Надю. Не поймем, что она имела в виду", - отметила Лебедева.
Читайте такжеСавченко о работе в Раде: Пиранья оказалась в аквариуме с акулами
Кроме того, народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько заявил, что заявление о переговорах - личная позиция Савченко, поэтому за комментарием лучше обратиться к ней.
Как сообщал УНИАН, Савченко предложила провести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".
Она заявила, что готова лично проводить переговоры с Плотницким и Захарченко, как с "народными депутатами".
"Господин Захарченко и господин Плотницкий могут позиционироваться по полномочиям - пусть позиционируются как народные депутаты от "ДНР" и "ЛНР". Я готова с ними говорить", - сказала нардеп.