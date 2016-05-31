Львовский горсовет провалил голосование за недоверие мэру Садовому

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня на внеочередном заседании сессии горсовета проголосовали только 14 депутатов.

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В проекте постановления, который сегодня зарегистрировали депутаты-свободовцы, было предложено выразить недоверие городскому голове за то, что он не обеспечил построение нового полигона для твердых бытовых отходов (городской свалки).

Как отметил во время обсуждения проекта постановления руководитель фракции ВО "Свобода" Маркиян Лопачак, цель этого голосования - показать Садовому, что он не выполняет свои обещания решить вопрос с Грибовичской мусорной свалкой, и не справляется со своими обязанностями.

Городской голова Львова не присутствовал на заседании сессии.

Как сообщал УНИАН, внеочередная сессия городского совета Львова была созвана сегодня в связи с ситуацией на Грибовичской свалке.

Вопрос о выражении недоверия городскому председателю Львова Андрею Садовому был внесен в повестку дня сессии со второй попытки, за это проголосовали 35 депутатов из 54 зарегистрированных.

30 мая на Грибовичской свалке близ Львова произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали люди. Пока найдено тело одного человека. Продолжаются поисковые работы.