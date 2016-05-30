Луценко: в списках "черной бухгалтерии Януковича" есть представители партий, "которые сегодня на слуху"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

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"Когда будут обнародованы "списки Трепака", вы узнаете, что финансировалась не только Партия регионов, но и другие партии, в том числе те, которые есть сегодня", - сказал Луценко.

По его словам, сегодня он разговаривал с главой Национального антикоррупционного бюро Украины по поводу переданной в НАБУ так называемой "черной бухгалтерии", и он ответил, что в настоящее время аналитические подразделения изучают документы и они будут просить помощи в сотрудничестве с начальником управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком, поскольку в производстве его подразделения есть дела экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Как сообщал УНИАН, бывший первый заместитель председателя CБУ Виктор Трепак в интервью изданию "Зеркало недели" заявил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Он рассказал о "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на сумму почти 2 млрд долларов.

Сегодня, 30 мая, НАБУ начало расследование на основании заявления Трепака.