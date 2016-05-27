Лидеры G7 рекомендовали всем сторонам выполнить обязательства по проведению выборов на Донбассе
Лидеры стран G7 рекомендовали всем сторонам как можно быстрее выполнить обязательства относительно проведения выборов на Донбассе без промедления.
Об этом говорится в декларации по итогам саммита G7 в Исэ-Шими при участии президента США Барака Обамы, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Франции Франсуа Олланда, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Маттео Ренци.
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"Мы обеспокоены продолжающимся насилием вдоль линии соприкосновения, которое нарушает режим прекращения огня. Мы настоятельно призываем все стороны предпринять конкретные шаги, которые приведут к полному прекращению огня, как это требуется в соответствии с Минскими соглашениями. Мы также настоятельно призываем все стороны выполнить их обязательства без промедления с целью проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей как можно скорее в соответствии с Минскими соглашениями", - отмечается в декларации.
Лидеры G7 придали особое значение своей решительной поддержке полного внедрения Минских соглашений и "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Мы ожидаем, что Россия будет действовать согласно своим обязательствам и использует свое влияние на сепаратистов для выполнения (также) их обязательств в полном объеме", - подчеркивается в декларации.
Кроме того, лидеры G7 отметили ключевую роль ОБСЕ в содействии урегулированию кризиса в Украине, и призвали все стороны, и особенно сторону сепаратистов, предоставить возможность наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ полный и неограниченный доступ на всю территорию конфликтной зоны на Донбассе.