Лидеры G7 рекомендовали всем сторонам выполнить обязательства по проведению выборов на Донбассе

Об этом говорится в декларации по итогам саммита G7 в Исэ-Шими при участии президента США Барака Обамы, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Франции Франсуа Олланда, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Маттео Ренци.

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"Мы обеспокоены продолжающимся насилием вдоль линии соприкосновения, которое нарушает режим прекращения огня. Мы настоятельно призываем все стороны предпринять конкретные шаги, которые приведут к полному прекращению огня, как это требуется в соответствии с Минскими соглашениями. Мы также настоятельно призываем все стороны выполнить их обязательства без промедления с целью проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей как можно скорее в соответствии с Минскими соглашениями", - отмечается в декларации.

Лидеры G7 придали особое значение своей решительной поддержке полного внедрения Минских соглашений и "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы ожидаем, что Россия будет действовать согласно своим обязательствам и использует свое влияние на сепаратистов для выполнения (также) их обязательств в полном объеме", - подчеркивается в декларации.

Кроме того, лидеры G7 отметили ключевую роль ОБСЕ в содействии урегулированию кризиса в Украине, и призвали все стороны, и особенно сторону сепаратистов, предоставить возможность наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ полный и неограниченный доступ на всю территорию конфликтной зоны на Донбассе.