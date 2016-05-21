Порошенко, Меркель и Олланд скоординировали позиции по продлению санкций против РФ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, собеседники скоординировали позиции во время совместного телефонного разговора.

Читайте такжеГермания против возобновления формата G8 с участием России - СМИ«Во время раговора были также скоординированы позиции по продлению санкций против РФ накануне саммита G7 в Японии», - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники подчеркнули важность продолжения диалога об освобождении всех заложников.

Саммит G7 состоится 26-27 мая в японском городе Исэ-Сима.