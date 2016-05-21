Порошенко, Меркель и Олланд скоординировали позиции по продлению санкций против РФ

15:58, 21 мая 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель скоординировали позиции по продлению санкций против РФ в преддверии Саммита лидеров стран G7.

Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, собеседники скоординировали позиции во время совместного телефонного разговора.

Читайте такжеГермания против возобновления формата G8 с участием России - СМИ«Во время раговора были также скоординированы позиции по продлению санкций против РФ накануне саммита G7 в Японии», - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники подчеркнули важность продолжения диалога об освобождении всех заложников.

Саммит G7 состоится 26-27 мая в японском городе Исэ-Сима.

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