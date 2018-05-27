Председателя Броварского райсовета забрала “скорая” после того, как он якобы бился головой об стол

Свежий скандал во властных органах местного уровня – в этот раз в Броварском районном совете. Одни депутаты утверждают, что это - попытка передела власти. Оппоненты связывают его с земельными вопросами.

Депутаты Броварского райсовета от БЮТ Иван Беца и Александр Воевуцкий 14 августа рассказали журналистам на пресс-конференции в УНИАН страшную историю о том, как их однопартийца, председателя Броварского районного совета Александра Гладышко в прошлый четверг избили коллеги по совету просто в рабочем кабинете.

По их словам, в кабинет Гладышко, где шло совещание, ворвалось около десятка депутатов от разных партий и работников аппарата и требовали добровольно сложить полномочия председателя совета, сдать печать и ключи от кабинета. Не получив ответа на “свои незаконные требования“, депутаты стали бить и председателя районного совета, и присутствующего депутата Воевуцкого. Причем так, что и стены, и пол были забрызганы кровью. Представители милиции, находившиеся в здании, не пропустили внутрь ни вызванный наряд милиции, ни других депутатов совета. Когда изувеченного председателя забрала скорая, виновники инцидента начали в помещении ремонт, чтобы скрыть следы преступления. Теперь избитый председатель совета, который не смог прийти на пресс-конференцию, “потому что врачи запретили”, лежит в отделении нейрохирургии скорой помощи.

Такое поведение коллег “бютовцы” связывают с тем, что, “стремясь любой ценой удержаться у власти, путем шантажа и угроз вплоть до применения грубой физической силы, глава Броварской районной государственной администрации Николай Диденко пытается отстранить... Александра Гладышко, преследует депутатов районного совета, не разделяющих его взгляды”. Об этом говорится в заявлении фракции БЮТ в Броварском районном совете. Бютовцы Беца и Воевуцкий называют такие методы “началом новых правил политической игры”, а о районной власти говорят, что она срослась с бизнесом и криминалитетом.

“Бровары – пилотный проект захвата власти, – возмущенный Иван Беца переводит ситуацию в политическую плоскость. – Но мы не допустим ситуаций, подобных тем, которые происходят в Верховной Раде”.

Оппоненты названных “бютовцев” во главе с Гладышко говорят: его не били, он сам стал биться головой об стол, а сегодняшние заявления его представителей – “чистый пиар”.

Через несколько часов пресс-конференцию в УНИАН дали оппоненты Гладышко. Районные депутаты Броварского совета – представители Партии регионов, “Нашей Украины”, СПУ, Народного руха и часть БЮТ, создавшие в совете коалицию, полностью опровергают заявления оппонентов: для чего, мол, главе районной администрации зариться на должность председателя совета? Депутаты говорят, что глава администрации Диденко – честный и принципиальный руководитель района, который не дает возможности Гладышко реализовать серые схемы приватизации земельных участков.

“У него (Гладышко) 32 гектара незаконно приобретенной земли. Четыре года назад людям давали за пай в (1,2 га) 800 грн. Но и поныне люди не получили разницу”, - говорит депутат Броварского районного совета Василий Симоненко. – А еще в аренде около 8,9 гектаров, которые он хотел узаконить. И не где угодно – а в “элитных” местах, над Десной. Это сегодня - миллионы долларов! А причем здесь глава администрации? Без него невозможно оформить целевое назначение этой земли.”

Коалицианты говорят, что Гладышко на момент “избиения” уже был отстранен от обязанностей председателя райсовета. Сначала его деятельность была приостановлена решением Деснянского суда столицы – по иску депутатов – оппонентов Гладышко. Правда, тот подал апелляционную жалобу. Но 25 июля была проведена внеочередная сессия Броварского райсовета, на которой большинством голосов депутаты переизбрали (избрали нового) председателя совета вместе с заместителем.

Поводом для этого стала бездеятельность председателя: “Он заблокировал своими комиссиями бюджетный процесс в районе. Около двух с половиной миллионов гривен были заморожены почти три месяца", – говорит Симоненко. Но три недели депутаты не могли дождаться, пока экс-председатель сложит полномочия. Создали Комиссию по контролю и законности передачи власти. В прошлый четверг ее члены прибыли в кабинет смещенного председателя с целью описать имущество.

“Он начал кричать, ругаться нехорошими словами... Потом стал биться головой об стол, упал на пол, поднялся, ударился головой об двери. Мы пытались оказать ему медицинскую помощь, держали его в конвульсиях, которые напоминали эпилепсию. Бывший врач, а ныне фермер Воевуцкий, присутствовавший при этом, отказался оказать первую помощь", – делятся впечатлениями депутаты. “Меня от его (Гладышко) крика еще два дня трясло", – говорит депутат райсовета от Партии регионов Николай Нещимный.

После того не сдающегося председателя райсовета отвезли в районную больницу в Броварах, врачи которой не нашли признаков избиения. “Тогда, - говорит, “нашеукраинец” Василий Симоненко. – Воевуцкий видно использовал свои старые связи в скорой помощи. И Гладышко из этой больницы забрала карета скорой, которая отвезла его в Киев на станцию скорой помощи. Щипал ли он себя по дороге, что ли, но уже тогда, в Киеве у него якобы нашли признаки избиения.”

Зато, говорят депутаты, теперь, когда утвержден новый председатель, в районе наконец достигнут мир и согласие между ветвями власти, “сразу провели заседание обновленной бюджетной комиссии - пошли средства на детские садики, школы и котельные”.

История, правда, еще не закончена. Обе стороны грозят оппонентам судебными исками. Причем, сторона Гладышко уверена в заангажированности суда броварского, а потому собирается судиться в Киеве.

Дмитрий Стаховский