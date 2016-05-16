Порошенко ввел Луценко в состав СНБО
11:09, 16 мая 2016Политика
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Президент Петр Порошенко ввел генерального прокурора Юрия Луценко в состав Совета национальной безопасности и обороны.
Луценко теперь член СНБО / Фото УНИАН
Об этом говорится в указе президента №212 от 16 мая.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Луценко Юрия Витальевича - генерального прокурора Украины (по согласию)", - сказано в документе.
Кроме того, глава государства вывел из СНБО Виктора Гвоздя, уволенного 29 апреля с должности главы Службы внешней разведки.
Напомним, 12 мая Верховная Рада поддержала назначение Луценко генпрокурором, а Порошенко сразу же подписал соответствующий указ.
Сам Луценко заявил, что видит себя на этой должности не более чем на полтора года.
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