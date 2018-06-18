Генпрокурор постреволюционной целесообразности

В принципе, прокурор без юридического образования, а, тем более, без глубоких юридических знаний, для Украины не новость. И не только потому, что в стране можно купить любой диплом.

Пролетарская «справедливость»

Это до революции 1917 года образовательный уровень большинства прокуроров в Российской империи был традиционно высоким (что распространялось и на территорию Украины). Причем, речь шла именно о знаниях, полученных в области права. В период становления молодого советского государства новые «вожди» на подобные вещи не особо обращали внимание.

Собственно, первый прокурор Верховного Суда СССР (1924-1933) Петр Красиков только номинально мог считаться человеком с высшим образованием. Ведь, поступив в Петербургский университет, вместо учебы он занимался там политической деятельностью, пропагандируя марксизм. Через три года после поступления в университет (1894) был арестован и отправлен под надзор полиции на 3 года по месту жительства родителей – в Красноярск. Работал приемщиком грузов в местном пароходстве, создал марксистский кружок, познакомился с Лениным…

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Так, к 1917 году становится видным политическим деятелем, представителем пролетариата. После революции становится одним из организаторов красного террора в Петрограде, занимается борьбой с контрреволюционерами и спекулянтами, садится в кресло заместителя Наркома юстиции, а позже становится первым прокурором Верховного Суда СССР.

Любопытно, что Петр Красиков, несмотря на отсутствие высшего образования в области права, участвовал в разработке тех самых «сталинских» Конституций - РСФСР 1918 года и СССР 1924 и 1936 годов – «справедливее» которых в мире не было. Вместе с тем, после смерти (в Железноводске в 1939 году), его тело товарищи по партии в Москву не повезли и тихо похоронили революционера на местном кладбище. Кроме того, во время празднований годовщин революции 1917 года старались о нем особо не вспоминать.

Но, если Красиков имел к Украине очень посредственное отношение, то еще один советский государственный деятель Василий Поляков, помимо должности Наркома юстиции занимал и должность Генерального прокурора Украины (1930-1933). Соответствующего образования, впрочем, не имел: в прокуроры попал с должности главы Южмашинтреста, а до этого занимался исключительно партийной работой и революционной деятельностью. В принципе, революционная целесообразность ценилась в те годы выше профессионализма. Однако и она часто не играла на руку. Несмотря на большой послужной список в ЦК Компартии, разнообразных оргбюро, должности наркома юстиции, генерального прокурора Украины, а позже наркома коммунального хозяйства УССР, Поляков был в 1937 году арестован и расстрелян. Реабилитирован посмертно.

К слову, такая же незавидная судьба постигла и Григория Железногорского (урожденного Айзенберга), который с 1916 года работал учителем, но увлекся революционной деятельностью и, после вступления в 1919 году в коммунистическую партию Украины, начал свою работу в органах юстиции. С сентября 1936 года по июль 1937 года работал Генеральным прокурором УССР. В 1938 году арестован, приговорен к смертной казни и расстрелян. Захоронен в Быковне. Реабилитирован посмертно.

Впрочем, не только люди, связанные с Украиной, волею судеб, без необходимых знаний, а лишь на волне революции, становились прокурорами. К примеру, после прихода к власти на Кубе Фиделя Кастро, Остров свободы захлестнули репрессии. Формально, прокурор и судья выступали в одном лице – либо Рауля Кастро в показательных судах (брата Фиделя), либо Че Гевары в Апелляционном трибунале. Согласно исторических свидетельств, Че следовал четким принципам: «Не следует устраивать волокиты с судебными разбирательствами. Это революция, доказательства тут вторичны. Мы должны действовать по убеждению».

Справедливая критика

Правда, нынешнее назначение генеральным прокурором Украины Юрия Луценко вряд ли связано с революционной необходимостью. Представляя нового руководителя коллективу Генеральной прокуратуры, президент Украины Петр Порошенко напомнил, что, помимо общественного запроса на справедливость после Революции Достоинства, назначение нового генерального прокурора было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. А критика в адрес ГПУ, звучащая отовсюду, всего лишь попытка кое-кого, «кому прокуратура реально и в государственных интересах наступала на хвост», заработать себе политический капитал. Эти люди, мол, «имеют достаточно возможностей для организации мощных критических волн».

Справедливости ради, стоит отметить, что часто критика в адрес прокуратуры небезосновательна. По большому счету, за два года после Революции украинцы так и не дождались ни одного стопроцентного расследования, доведенного до логического конца – вердикта суда. Особенно громко такая критика звучала в адрес предшественника Луценко – Виктора Шокина. И теперь все то, что ставили в упрек ему – незавершенное расследование преступлений на Майдане, отсутствие подвижек по возвращению в Украину денег, выведенных из страны чиновниками режима Януковича, отсутствие наказания для этих чиновников, качественное очищение органов прокуратуры от недобросовестных сотрудников – станет наследием нового генерального прокурора.

При назначении Шокина, президент назвал одним из главных достоинств кандидата «многолетний опыт», при назначении Луценко – обостренное чувство справедливости. «Он за свои убеждения пошел на эшафот… Он не изменил своим убеждениям в тюрьме… Генеральной прокуратуре нужен тяжеловес, который не будет руководствоваться местью, не будет руководствоваться желанием расправиться с кем-то. Это будет тот генеральный прокурор, который будет исходить исключительно из чувства справедливости», - сказал Петр Порошенко, представляя Луценко народным депутатам 12 мая.

Вместе с тем, вся процедура, по которой Верховной Радой принимались нужные изменения в закон «под Луценко», каким образом и с какой скоростью происходило подписание этого закона и представление кандидата в руководители ГПУ, заставляет сильно усомниться в возможности использовать по отношению к этому слово «справедливость». Поскольку, с одной стороны, украинцам рассказывают, что быстрые перемены в той или иной сфере в стране невозможны, так как существует масса законов, которые нельзя нарушать. С другой стороны, когда нужно назначить своего человека, нарушать законы (в данном случае, Регламент Верховной Рады) ничего не мешает…

Кого-то во вчерашнем молниеносном назначении возмутило протягивание через Верховную Раду закона под конкретного кандидата. Кого-то – вероятность прихода на место главы фракции БПП другого закадычного друга президента – Игоря Кононенко. Кто-то удивлялся чудесам в работе всего коллектива газеты Голос Украины и типографии, оперативно (заранее) подготовивших в печать «экстренный номер» с текстом вышеупомянутого закона, что являлось обязательным для вступления документа в силу. Кому-то не по нраву пришлась сама кандидатура – Луценко вспомнили и тюремный срок, и отсутствие базового образования.

Сам Юрий Луценко попытался заранее парировать некоторые из потенциальных нападок. В частности, он заявил, что считает «не совсем правильной» практику внесения поправки в действующий закон о прокуратуре, позволяющей ему занять должность генпрокурора. Что касается образования, напомнил, обращаясь к Юлии Тимошенко, что «нас с вами посадили профессионалы с юридическим образованием». «Образование - не залог того, что прокуратура будет работать на закон и общество… Свое образование я получил 4 года на должности министра внутренних дел… Также я свое юридическое образование получил на скамье подозреваемого, на скамье осужденного…», - сказал он.

Критерии отбора

Стоит отметить, что подобные заявления вряд ли добавили бы баллов потенциальным кандидатам в прокуроры других стран. Поскольку генеральный прокурор должен соответствовать ряду критериев. К примеру, в Грузии, реформа правоохранительной системы, которая еще совсем недавно вызывала у украинских чиновников восторг и была, в некотором смысле, примером для наследования, генеральным прокурором может быть назначен гражданин с высшим юридическим образованием, владеющий языком судопроизводства и прошедший стажировку в прокуратуре.

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В соседней Польше претендовать на должность генерального прокурора может действительный прокурор, который имеет не менее 10 лет стажа в должности прокурора, действительный судья Уголовной или Военной палат Верховного Суда, который имеет не менее 10 лет судейского стажа в уголовных делах.

В странах Балтии, в частности, в Эстонии, к кандидату в главные прокуроры выдвигаются особые образовательные требования – нужна степень магистра в области права. Более того, государственный главный прокурор должен быть не только опытным, но и известным юристом.

В Китае пост государственного прокурора не может занимать человек, «подвергшийся уголовному наказанию», а также лица, «которые были уволены с общественной должности». А то, что в США или Великобритании все генеральные прокуроры (или занимающие аналогичные им должности) имели профильное высшее образование и не имели судимостей, выглядит непреложным фактом.

Даже диктаторские режимы – от стран Латинской Америки до Европы (нацистской Германии или фашистской Италии) - предпочитали видеть на такой должности людей, имеющих достаточно знаний в области права и опыта в юриспруденции. Конечно, не все из них (в некоторых такой должности не было априори), но все же…

В Украине, похоже, критерии несколько иные. Критерии, основанные на целесообразности, приближенности к президенту, приспосабливаемости к ситуациям с бизнес и другими скандалами. Отрадно, что Юрий Луценко после своего назначения заявил, что рассматривает эту должность сроком «около полутора лет», поскольку сам понимает, что он «ни в душе, ни по жизни не прокурор». «Понимаю, что без реализации лозунга «закон один для всех», без справедливости для каждого, независимо от его политических симпатий или места нахождения, партийной или иной принадлежности, у новой Украины нет шансов», - сказал он.

По его словам, он сделает все, чтобы «выполнить задание, которое ставит общество и президент». Вместе с тем, чтобы быть эффективным генеральным прокурором, нужны понимание процессов (сотрудники прокуратуры должны качественно выступать в судах с гособвинением, а не ездить по бизнес-форумам и вести страницы в социальных сетях), сплоченная команда, которой нет, и, прежде всего, политическая воля. Но пока она, к сожалению, проявилась лишь в продавливании нужных власти законодательных решений.

Татьяна Урбанская