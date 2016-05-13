Луценко живет в оформленном на тестя доме площадью 859 квадратов - активисты

"Юрий Витальевич с семьей живет в доме площадью 859 кв. м., стоимостью несколько миллионов долларов, в с. Стоянка под Киевом, но как заявляла Ирина Луценко в 2014 году, "это не их дом и они временно проживают у знакомых на время ремонта в своем жилище". В дальнейшем дом им так понравился, что они решили его даже арендовать", - отмечают активисты.

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По их словам, согласно реестрам, эта собственность оформлена на Нарембика Степана Васильевича, который является отцом жены генпрокурора Ирины Луценко.

Напомним, вчера Верховная Рада поддержала назначение Луценко генпрокурором, а президент Петр Порошенко сразу же подписал соответствующий указ.