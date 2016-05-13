Порошенко: генпрокурор Луценко "никому и ничем не обязан"
По словам президента, новый генеральный прокурор Юрий Луценко никому и ничем не обязан: ни президенту, ни правительству, ни парламенту. Также он отметил, что знает о том, что многим это назначение не нравится.
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время представления Юрия Луценко коллективу Генпрокуратуры.
Читайте такжеПорошенко представил генпрокурора Луценко коллективу ГПУ
По словам главы государства, новоназначенный генпрокурор Луценко "никому и ничем не обязан": ни президенту, ни правительству, ни парламенту, ни одной политической силе".
"Работайте по совести, по Конституции и законам", - призвал президент.
"Открытие прокуратуры для новых людей из-за пределов системы, безусловно, усилит внутреннюю профессиональную конкуренцию и качество работы прокуратуры", - отметил Порошенко.
Также во время представления Луценко, президент заявил: "Знаю, что многие не аплодируют моему кадровому назначению".
Много сотрудников Генеральной прокуратуры "не аплодируют" назначению Юрия Луценко на должность генпрокурора. "Я хорошо осведомлен о настроениях здесь у вас внутри. Знаю, что многие не аплодируют ни моему кадровому назначению, ни тем новациям, которые вчера ввели законодатели", - сказал он.
"Наверное, такая реакция является естественной, новое и неизвестное всегда если не пугает, то напрягает", - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада предоставила согласие на назначение Луценко на должность генпрокурора. За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата из 350 зарегистрированных в сессионном зале.