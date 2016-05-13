Порошенко: генпрокурор Луценко "никому и ничем не обязан"

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время представления Юрия Луценко коллективу Генпрокуратуры.

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По словам главы государства, новоназначенный генпрокурор Луценко "никому и ничем не обязан": ни президенту, ни правительству, ни парламенту, ни одной политической силе".

"Работайте по совести, по Конституции и законам", - призвал президент.

"Открытие прокуратуры для новых людей из-за пределов системы, безусловно, усилит внутреннюю профессиональную конкуренцию и качество работы прокуратуры", - отметил Порошенко.

Также во время представления Луценко, президент заявил: "Знаю, что многие не аплодируют моему кадровому назначению".

Много сотрудников Генеральной прокуратуры "не аплодируют" назначению Юрия Луценко на должность генпрокурора. "Я хорошо осведомлен о настроениях здесь у вас внутри. Знаю, что многие не аплодируют ни моему кадровому назначению, ни тем новациям, которые вчера ввели законодатели", - сказал он.

"Наверное, такая реакция является естественной, новое и неизвестное всегда если не пугает, то напрягает", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада предоставила согласие на назначение Луценко на должность генпрокурора. За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата из 350 зарегистрированных в сессионном зале.