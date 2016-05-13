Назначение Луценко сопровождалось "циничным переламыванием парламента" - нардеп

Об этом она сообщила в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1, передает ТСН.

"Прежде всего меня расстроило, как принимался закон. Это было просто переламывание парламента, очень циничное. Более того, таких нарушений регламента я уже давно не видела. Мы при Гройсмане видели почти все, но то, что происходило сегодня, беспрецедентно", - сказала Сотник.

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По ее словам, были проигнорированы инициативы народных депутатов. Сотник отметила, что в регламенте записано, что альтернативный законопроект должен рассматриваться вместе с основным законопроектом. Сотник говорит, что вчера они с другим нардепом Егором Соболевым зарегистрировали такой альтернативный законопроект, но его даже не стали рассматривать.

Также депутат от "Самопомочи" обратила внимание на то, что за Луценко отдали голоса лишь 204 депутата от коалиции. Все остальные голоса от фракций, которые образовались на "обломках" Партии регионов.

Напомним, в четверг, 12 мая, Верховная Рада поддержала назначение Луценко генпрокурором, а президент Петр Порошенко сразу же подписал соответствующий указ.