Украинский интерес. Печальная годовщина, страсти по Меджлису и геополитическая "лаврушка"

Чернобыльская катастрофа серьезно изменила жизнь Советской Украины и всего СССР. Собственно говоря, и все человечество получило наиболее масштабный урок последствий халатности в использовании мирного атома, которые будут ощущаться неопределенный период времени. Хотя после трагедии под Киевом прошло уже 30 лет, Украина продолжает нуждаться в международной помощи. Сооружение нового конфайнмента над четвертым энергоблоком ЧАЭС вышло на завершающий этап, и в том, что его не подгоняли к печальной годовщине, есть своя логика. Как и в напоминании Петра Порошенко о том, что российская агрессия поставила Украину перед угрозой новой ядерной катастрофы и практически ликвидировала перспективы ядерного разоружения, ведь Будапештский меморандум на поверку оказался филькиной грамотой.

Впрочем, Россия предпочитает «шалить» не только в Крыму. Чего только стоит «сафари» на Веру Савченко.

Россия не собирается прислушиваться к доводам разума и отказываться от нарочито силового поведения в своей внешней политике, более того, раз за разом играет мускулами. Несмотря на повышенное внимание к ситуации в Крыму со стороны ПАСЕ и Комитета Министров Совета Европы, оккупанты довели начатое на полуострове до логического завершения: так называемый Верховный Суд Крыма запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории России. Решение выглядит логичным для России, поскольку именно крымские татары являются наиболее организованной силой, способной сопротивляться захватчикам.

Впрочем, Россия предпочитает «шалить» не только в Крыму. Чего только стоит «сафари» на Веру Савченко, счастливо спасенную украинскими консулами от попадания в российскую кутузку по обвинению в оскорблении судьи на территории Чеченской республики. Или инициатива Бориса Грызлова, представляющего Россию в Трехсторонней контактной группе, предложившего Украине отменить режим АТО и экономическую блокаду ОРДЛО. При этом ситуация на переговорах в Минске такова, что предварительная договоренность о прекращении огня на Пасху воспринимается как большое достижение. Интересно, как украинская сторона использует выход Романа Безсмертного из переговорного процесса?

Ведущие страны Запада осуществили дипломатическую двухходовку. В Ганновере встретились лидеры Германии, США, Великобритании, Франции и Италии. Обсуждение мировых проблем коснулось и Украины: «Ганноверская пятерка» не признает аннексию Крыма и предлагает России выполнить свою часть Минских соглашений для восстановления двусторонних отношений. Москва, по очевидным причинам, предпочла симулировать приступ глухоты на высшем уровне. После этого Киев с визитом, вокруг которого образовался мощный конспирологический шлейф, посетила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Однозначно говорить о тональности ее заявлений могут непосредственные участники диалога, но есть основания сомневаться, что администрация Обамы решила предпринять дипломатический спурт на украинском направлении. По крайней мере, заместитель спикера Госдепартамента Марк Тонер отметил, что Россия и поддерживаемые ею боевики, в отличие от Украины, не спешат выполнять условия "Минска".

Россия, и это становится все более очевидным, не собирается создавать публичные основания для смягчения позиции Запада. Застрельщиком в этом вопросе выступил Сергей Лавров, то призвавший ЕС и США усилить давление на Украину для выполнения Минских договоренностей, то пригрозивший полным самообеспечением России, если Запад не сменит тональность диалога с Кремлем. Подобная дипломатическая «лаврушка» уже давно имеет внутриполитическую мотивацию и вряд ли воспринимается западными странами всерьез.

Евгений Магда