Главы МИД 12 стран Евросоюза призвали предоставить безвизовый режим Украине "без промедления"

Об этом говорится в совместном заявлении министров после встречи в латвийской Юрмале, пишет Европейская правда.

Министры подтвердили готовность продолжать оказывать поддержку реализации договоров об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой, а также подчеркнули необходимость развития сотрудничества с другими странами Восточного партнерства.

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"Министры отметили необходимость без промедления предоставить безвизовый режим Грузии и Украине", - говорится в заявлении.

В совещании министров иностранных дел приняли участие главы внешнеполитических ведомств 12 стран - Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Словакии, Польши и Венгрии.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия официально предложила отменить визы для украинцев. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

"Я рад объявить, что Еврокомиссия приняла законодательную инициативу внести Украину в список стран с безвизовым режимом в визовое законодательство. Другими словами, мы выполняем наше обязательство предложить безвизовые поездки в ЕС украинским гражданам с биометрическими паспортами", - заявил Аврамопулос.