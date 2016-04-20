МИД требует немедленно освободить незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Литвинова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

«Неправомерное судебное решение, которое базировалось на ложных и сфабрикованных материалах следствия, полученных, в том числе, в результате применения к украинцу психологического давления и пыток, стало очередным подтверждением желания российской стороны любой ценой приговорить всех незаконно удерживаемых граждан Украины к максимально строгим срокам заключения.

МИД Украины решительно осуждает нарушения прав человека российской стороной, считает решение российского суда исключительно политически мотивированным и требует от Российской Федерации немедленного освобождения Сергея Литвинова и его возвращения в Украину», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМИД выразил протест против перевода Кольченко в штрафной изолятор в РФ

Как сообщал УНИАН, в России осудили за разбой к 8,5 года колонии строгого режима Сергея Литвинова, задержанного российскими правоохранителями как бойца добровольческого батальона по подозрению в убийстве 40 человек в ходе боев на Донбассе. Позже обвинение переквалифицировали из-за отсутствия доказательств вины.

«Сегодня Тарасовский районный суд Ростовской области вынес приговор украинцу Сергею Литвинову, которого признал виновным в совершении разбоя в отношении гражданина России Александра Лысенко. Литвинова приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - сообщил УНИАН его адвокат Виктор Паршуткин.

Он назвал дело своего подзащитного вымышленным. По словам Паршуткина, защита уже направила из Москвы по почте апелляционную жалобу на приговор.

Читайте такжеВ России осужденного "майдановца" из Крыма вместо условно-досрочного освобождения отправили в изолятор

«Начинается работа по подготовке жалобы в интересах Сергея Литвинова в ЕСПЧ», - сказал адвокат.

Ранее адвокат Литвинова заявил, что не верит, что по делу существуют потерпевшие и свидетели.

Сначала Литвинова обвиняли в «карательных операциях в составе военизированного батальона «Днепр» против мирных жителей Донбасса - массовых убийствах и изнасилованиях (в числе предполагаемых жертв было не менее 30 мужчин, 8 женщин и 12-летняя девочка)». Но не найдя ни тел, ни пострадавших, ему предъявили обычный разбой в отношении гражданина России.