ПАСЕ перенесла дебаты по Савченко на 21 апреля - Арьев

Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

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"ПАСЕ перенесла дебаты по Савченко на четверг. Будет подготовлена специальная часть доклада по пленным. Не забудем и других украинских узников Кремля", - написал Арьев.

Как сообщал УНИАН, вопрос Савченко на весенней сессии ПАСЕ планировалось рассмотреть 18 апреля.

Суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд приговорил Савченко к штрафу в размере 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину. По данным адвокатов летчицы, Савченко находится в тяжелом состоянии.