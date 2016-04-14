Пайетт приветствует готовность Гройсмана продолжать реформы для получения денег МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом американский дипломат сказал журналистам.

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Таким образом Джеффри Пайетт ответил на вопрос, достаточно ли для получения следующего транша от МВФ только формирования нового украинского правительства или для этого необходимо продолжать проводить реформы.

"МВФ играет ведущую роль в этих вопросах для Соединенных Штатов. Мы смотрим на МВФ и их диалог с украинским правительством по проведению реформ, и я, безусловно, был поощрен словами, которые услышал от премьер-министра Гройсмана сегодня в контексте его приоритетов относительно полного и своевременного принятия требований МВФ", - подчеркнул посол США.