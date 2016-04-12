Сегодня в Нидерландах огласят официальные результаты референдума по Украине
08:29, 12 апреля 2016Политика
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12 апреля Избирательный совет Нидерландов огласит официальные результаты референдума по ратификации ассоциации между Украиной и ЕС.
REUTERS
Оглашение результатов волеизъявления в Нидерландах запланировано на 16:00 (17:00 по Киеву).
Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.
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На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".
По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst, обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.
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