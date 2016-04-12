Сегодня в Нидерландах огласят официальные результаты референдума по Украине

Оглашение результатов волеизъявления в Нидерландах запланировано на 16:00 (17:00 по Киеву).

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

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На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst, обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.