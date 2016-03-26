Прокуратура Черкасской области завершила люстрацию: уволили 2 работников, 15 ушли сами

Прокуратура Черкасской области завершила выполнение Закона Украины «Об очищении власти».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Черкасской области Сергей Овчаренко в ходе своего отчета на сессии Черкасского облсовета 25 марта.

По его словам, завершено проведение проверок в отношении 339 прокурорско-следственных работников и 86 государственных служащих органов прокуратуры области. На основании закона «Об очищении власти» из органов прокуратуры уволены два сотрудника прокуратуры области, в том числе одного процессуального руководителя по уголовному производству в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства. Кроме того, из органов прокуратуры уволились около 15 человек, которые подпадали под действие этого закона, однако уволились по собственному желанию до завершения соответствующих проверок.

Еще три работника прокуратуры, которые согласовывали заведомо незаконные подозрения и ходатайства следователей об избрании меры пресечения во время Революцией Достоинства, привлекаются к уголовной ответственности.

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В суд направлено 10 обвинительных актов об уголовных правонарушениях, связанных с Революцией Достоинства. В частности, в суд направлены обвинительные акты в отношении шести следователей полиции, которые безосновательно задерживали и привлекали к ответственности людей, которые даже не приближались к зданию Черкасской облгосадминистрации и не участвовали в ее штурме.

Кроме того, прокурор Черкасской области Овчаренко отметил, что прокуратурой завершено расследование преступлений, связанных с Революцией Достоинства. В прошлом году и в этом году в суды было направлено 14 обвинительных актов в отношении 19 человек.