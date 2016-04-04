Суд закрыл дело против бывшего министра экологии Шевченко

Об этом Шевченко сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, 22 марта в Соломенском районном суде "вчистую выиграли важный суд у СБУ и Генпрокуратуры".

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Шевченко отметил, что в январе Главным управлением по борьбе с коррупцией СБУ был составлен административный протокол, по которому его "необоснованно обвиняли в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией".

"Мне ставили в вину то, что я якобы нарушил закон о предотвращении коррупции тем, что не уведомил своего непосредственного руководителя, то есть премьер-министра, о якобы конфликте интересов. Наши борцы с коррупцией из СБУ почему-то решили, что использование дипломатического паспорта для неофициальной поездки за границу является конфликтом интересов, о котором надо было сообщить премьер-министру. На самом же деле никакого конфликта интересов не было и, соответственно, не было о чем сообщать. Именно к такому выводу пришел суд и принял решение о закрытии дела за отсутствием состава правонарушения. Следовательно, я не нарушал закон о предотвращении коррупции и никакого правонарушения, связанного с коррупцией, не совершал", - написал экс-министр.

Шевченко также напомнил, что 2 июля 2015 года его уволили с должности министра с формулировкой "за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения". "До моего увольнения и после звучали многочисленные публичные заявления различных народных депутатов, а также письменные обращения к разным ведомствам с обвинением меня в коррупции. На основании этих заявлений МВД, СБУ и ГПУ более полгода проводили расследование и ничего не нашли, что могло бы свидетельствовать о каких-либо коррупционных действиях с моей стороны. Ведь никаких коррупционных действий я не совершал", -заверяет Шевченко.

Кроме того, Шевченко отметил, что премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что уволил его за коррупцию. "Я сразу же подал иск в суд против Яценюка. Понимая, что он проиграет этот суд, скорее всего, Яценюк, через свои личные контакты, возможно, через Авакова, давит на СБУ, чтобы те обвинили меня в чем-либо, связанном с коррупцией. Так и появился этот непутевый административный протокол", - написал экс-министр.

Как сообщал УНИАН, правительство на своем заседании 24 июня 2015 года приняло решение внести в Верховную Раду представление об увольнении Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Согласно представлению, в январе 2015 года в рабочее время Шевченко в личных делах без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и необоснованно не принимал участия в заседании правительства. Кроме того, Шевченко 6 июня чартерным рейсом вылетел частным самолетом в личных делах в Дрезден, и вернулся 8 июня (рабочий день) из Ниццы также частным самолетом.

В начале июля 2015 года ВР поддержала решение правительства уволить его с должности министра.